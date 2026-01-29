El Consell de Mallorca licita la maquinaria y los equipamientos para la extracción del pecio de ses Fontanelles

Archivo - Imágenes del pecio de Ses Fontanelles. - UIB - Archivo

PALMA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha sacado a licitación el contrato de suministro de la maquinaria, infraestructuras y equipamientos necesarios para la extracción del pecio romano de ses Fontanelles.

Las empresas se pueden presentar hasta el próximo 9 de febrero, según ha informado la institución insular en una nota de prensa este jueves.

Esta actuación, han expuesto, es una fase clave dentro del proyecto integral de protección, estudio y valoración de uno de los yacimientos arqueológicos subacuáticos más relevantes del Mediterráneo occidental, datado del siglo IV d. C.

El contrato se estructura en cuatro lotes con el objetivo de facilitar la participación de un mayor número de empresas y garantizar una ejecución más eficiente de los trabajos.

El primer lote corresponde a los equipamientos para la conservación y desalinización de los restos, mientras que el segundo lote incluye las carpas destinadas a los trabajos previos a la inmersión de las maderas.

Igualmente, el tercer lote contiene la maquinaria auxiliar necesaria para el transporte y la retirada de sedimentos, y el cuarto lote hace referencia la infraestructura flotante que dará apoyo a la maquinaria durante la extracción.

El presupuesto máximo global de la contratación es de cerca de 70.000 euros. De este importe, 30.700 euros se destinan al primer lote; 20.300 euros, al segundo; 6.700 euros, al tercero; y 11.200 euros, al cuarto.

La institución insular ha remarcado que el proyecto de ses Fontanelles cuenta con el aval de la comunidad científica y se desarrolla bajo estrictos criterios técnicos y de conservación.

El Consell también prepara la exposición que permitirá acercar a la ciudadanía los resultados de la investigación y el valor histórico del barco romano. Está previsto que se lleve a cabo en la Misericòrdia en los próximos meses.