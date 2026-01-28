El Consell de Mallorca ofrecerá 6.900 plazas para fines de semana familiares, estancias para mayores y campus deportivos

Participantes de las Estancias Deportivas del Consell de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ofrecerá este 2026 un total de 6.900 plazas para finales de semana familiares, estancias para personas mayores y campus deportivos infantiles.

La institución insular, según ha informado en un comunicado, ya ha abierto el periodo de preinscripción a los seis primeros turnos de las Estancias Deportivas, que llegará a los 1.200 participantes.

La actividad consiste en una estancia de fin de semana con pernoctación, en habitaciones familiares y con un programa que permite distribuir adultos y niños, según los tipos de actividad y las edades.

Se practicarán actividades como senderismo, marcha nórdica, entrenamientos funcionales o diferentes talleres. El objetivo es fomentar la actividad deportiva y los hábitos saludables, promocionando modalidades poco conocidas y aprovechando el medio natural de la isla.

El conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha destacado que las Estancias Deportivas llegarán en este primer cuatrimestre de 2026 a cinco instalaciones.

Como novedad, ha anunciado, se incorporarán dos nuevas instalaciones y se ofrecerán actividades de bicicleta acuática de manera regular en durante los meses de verano.

La preinscripción puede realizarse hasta el 31 de enero a las 23.00 horas y, posteriormente, se hará un sorteo entre las familias participantes. Solo se puede hacer una preinscripción por familia y se pueden marcar hasta cuatro turnos.