El Consell de Mallorca y la ONCE homenajean a Blai Bonet en el centenario de su nacimiento con un cupón - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca y la ONCE rinden homenaje a Blai Bonet con motivo del centenario de su nacimiento con un cupón conmemorativo el próximo 2 de diciembre.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el delegado de la ONCE en Baleares, José Antonio Toledo, han presentado este jueves la edición conmemorativa en la Sala de Audiencias del Consell.

Así, el próximo miércoles cinco millones cupones diarios de la ONCE llevarán la imagen del escritor de Santanyí, una iniciativa que permitirá difundir su figura y su legado literario por toda España.

El presidente insular ha resaltado que es "un honor ver a una figura literaria mallorquina tan importante como Blai Bonet, en el centenario de su nacimiento, en el cupón de la ONCE, que llegará a todo el país".

"Reivindicar figuras como Blai Bonet significa también reforzar nuestra identidad, acercar la cultura a la ciudadanía y garantizar que las nuevas generaciones conozcan y hagan suya una obra que forma parte del mejor legado literario de nuestra tierra", ha añadido.

Asimismo, Galmés ha agradecido a la ONCE su implicación en esta iniciativa de reconocimiento al escritor, según ha trasladado después el Consell en nota de prensa.

La edición conmemorativa se enmarca en los actos del Año Blai Bonet, declarado por el pleno del Consell de Mallorca el 9 de abril con motivo del centenario del nacimiento del autor.

La programación conmemorativa concluirá en diciembre en el salón de plenos del Consell, coincidiendo con la fecha en la que el escritor habría cumplido 100 años.

Blai Bonet i Rigo (Santanyí, 1926-1997) fue poeta, narrador y crítico de arte, y está considerado una de las figuras fundamentales de la literatura catalana del siglo XX. Su obra, marcada por una voz singular e innovadora, ocupa un lugar destacado en el patrimonio literario de Mallorca y de todos los territorios de habla catalana.