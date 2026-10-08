El Consell de Mallorca se opone a la ampliación del aeropuerto de Palma e insiste en reclamar su cogestión

Archivo - Vista general del aeropuerto de Palma, a 8 de noviembre de 2021, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca se ha opuesto a la ampliación de la capacidad del aeropuerto de Palma previsto en el documento de regulación aeroportuaria (DORA III) de Aena y ha insistido en la necesidad de aprobar la ley de cogestión.

El pleno de la institución insular ha aprobado este jueves los tres puntos de una moción del PP, dos de ellos con la abstención del PSIB y uno con la negativa de Vox.

De este modo, el Consell ha exigido al Gobierno que reconsidere el documento y alinee sus inversiones aeroportuarias con la estrategia de sostenibilidad turística y territorial de Baleares.

También ha manifestado su apoyo a la ley de cogestión aeroportuaria, aprobada por el Parlament pero que ha decaído mientras esperaba su tramitación en el Congreso tras la disolución de las Cortes, y a la solicitud de comparecencia del presidente de Aena, Maurici Lucena, para dar cuentas acerca de los planes de la empresa para los aeropuertos del archipiélago.