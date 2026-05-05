El Consell de Mallorca organiza conferencias y actuaciones musicales por el Día Internacional de los Museos

El Museu de Mallorca ofrecerá conferencias y actuaciones musicales por el Día Internacional de los Museos el 18 me mayo. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha preparado una programación de conferencias y actuaciones musicales, entre otras actividades, con motivo del Día Internacional de los Museos, que se conmemora el próximo 18 de mayo.

Según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, el programa, presentado durante una reunión de técnicos de la red insular de museos, constará de actividades celebradas a lo largo del día, desde las 09.00 a las 20.00 horas.

Así, a las 18.00 horas tendrá lugar la conferencia 'Pilar Montaner i Maturana: una mirada íntima a la Mallorca impresionista', a cargo de la doctora Paula Buades y, a continuación, se celebrará una actuación musical de Malena Moncada con cóctel incluido. La jornada culminará a las 20.30 horas con el acto de entrega de las placas a los museos incorporados este año a la red.

Además, el programa se complementa con seis actividades más en diferentes puntos de la isla a lo largo del mes de mayo, como la mesa redonda 'Agricultura y cambio climático', que organiza el Museu Cosme Bauçà de Felanitx el día 13; la conferencia 'Descubriendo la biología del Spinosaurus mirabilis', que se celebrará al día siguiente en el Museu Balear de Ciències Naturals; o la sesión 'La colección de Nins del museo', en Museu Sa Bassa Blanca el día 21.

De la misma forma, el día 23 de mayo tendrá lugar la conferencia 'Neandertales, una humanidad desaparecida' en el Museo de Manacor y, finalmente, el programa terminará con la presentación del proyecto 'Albaola, un astillero tradicional abierto al público' en el Museo Marítimo de Mallorca el día 30 de mayo.

REUNIÓN TÉCNICA DE LA RED DE MUSEOS

La programación del Día Internacional de los Museos se ha anunciado durante una reunión técnica de la red insular, a la que han asistido 30 técnicos de 14 instituciones que la integran.

Esta junta, celebrada en el Centro Internacional de Fotografía Toni Catany de Llucmajor, ha buscado reforzar la coordinación y planificación de la red insular.

Durante la sesión se han abordado cuestiones como la consolidación de la red de museos, las líneas de subvenciones, las acciones formativas y la planificación de actividades. Además, se ha presentado la agenda conjunta de los museos de la red donde se recoge la actividad programada por los centros.

En el encuentro también se ha compartido el plan de formación previsto para 2026, que incluye sesiones especializadas en gestión museística, conservación preventiva, comunicación cultural, accesibilidad y desarrollo de públicos, así como talleres orientados a reforzar las competencias técnicas de los equipos de los museos.

Entre las nuevas propuestas formativas, se ha presentado el curso 'Habilidades básicas para el modelado y la simulación de espacios expositivos con SketchUp Free', previsto para los meses de septiembre y octubre de 2026. La formación, que tendrá una duración de 20 horas, busca dotar a los equipos de los museos de competencias básicas en el diseño y visualización de espacios expositivos.

Esta reunión precede a una sesión de formación celebrada el pasado 16 de abril sobre la aplicación de la inteligencia artificial en la gestión cultural.

El director de Cultura del Consell, Andrés Ferrer, ha asegurado que esta reunión es "fundamental" para avanzar en la gestión compartida y en la coordinación de las pinacotecas de la isla y que va a permitir reforzar el papel de los equipamientos como espacios para la cultura, el conocimiento y la cohesión territorial.