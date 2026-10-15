El Consell de Mallorca otorga el Distitiu Serra de Tramuntana a tres embotelladoras de agua

Visita de representantes del Consell de Mallorca a la embotelladora Font Sorda para entregar el Distintiu Serra de Tramuntana. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha entregado el Distintiu Serra de Tramuntana a las tres empresas embotelladoras de agua de la Serra, entre las que se encuentran Font Sorda, Font Major y Font des Teix.

De esta manera, las tres aguas cuentan ya con el reconocimiento que identifica los productos vinculados al territorio y destaca la actividad de las empresas que contribuyen a mantener el paisaje cultural de la Serra de Tramuntana, según ha indicado el Consell de Mallorca en una nota de prensa.

El conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, junto con el director insular de la Serra de Tramuntana, Toni Solivellas, y el gerente del Consorcio Serra de Tramuntana, Lluís Vallcaneras, se ha desplazado a las instalaciones de estas empresas para ver de primera mano el proceso de embotellado del agua y la actividad que desarrollan. Durante las visitas, Fuster ha comprobado el trabajo que hay detrás de estos productos y su vinculación con la Serra de Tramuntana.

Con estas incorporaciones, el Consell de Mallorca ya ha concedido el distintivo a un total de 37 empresas, una cifra que refleja la "creciente implicación" del tejido empresarial en la promoción y conservación de los valores de este territorio declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.

Fuster ha destacado que la Serra de Tramuntana es "mucho más que un paisaje", puesto que detrás de sus productos "hay personas y empresas que desarrollan su actividad en este territorio y que contribuyen a mantenerlo vivo".

El Distintiu Serra de Tramuntana es una iniciativa del Consell de Mallorca, gestionada a través del Consorcio Serra de Tramuntana, que tiene como objetivo reconocer y dar visibilidad a los productos, empresas y entidades vinculados a este territorio y que contribuyen a preservar sus valores paisajísticos, culturales y patrimoniales.

El reconocimiento permite identificar productos elaborados en la Serra de Tramuntana y favorecer su divulgación y consumo, al tiempo que "reconoce el trabajo de los productores y las empresas locales", ha destacado.

Actualmente, el distintivo reúne a empresas de diferentes sectores, desde productores de aceite, vino, fruta y otros alimentos hasta establecimientos, artesanos y entidades que desarrollan actividades vinculadas al patrimonio y al paisaje cultural.