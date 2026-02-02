El Consell de Mallorca participará en la feria Horeca con cocina en vivo, concursos culinarios y productos locales

Presentación de la feria Horeca Baleares de 2026, este lunes en la sede del Consell de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca participará en la feria Horeca Baleares 2026, que se celebrará la semana que viene en Palma, con actividades de cocina en vivo, concursos culinarios y productos locales de la isla.

La institución insular ha acogido este lunes la presentación de la principal feria del sector de la hostelería y la restauración, en la que como cada año se prevé la participación de 16.000 visitantes, 150 expositores y cerca de medio millar de marcas.

El Consell de Mallorca estará presente en el escenario principal, donde llevará a cabo actividades de cocina en vivo, demostraciones técnicas, homenajes y concursos culinarios en los que el producto local será uno de los protagonistas principales.

En el acto, según ha informado la institución en un comunicado, han participado el presidente insular, Llorenç Galmés; el conseller de Empresa, Empleo y Energía del Govern, Alejandro Saenz de San Pedro; o la regidora de Comercio, Restauración y Autónomos del Ayuntamiento de Palma, Lupe Ferrer.

Durante su intervención, Galmés ha destacado que el sector de la restauración es "estratégico" para la economía de Mallorca debido a su crecimiento, a que genera ocupación y a que "enriquece la oferta turística los 365 días del año".

"La feria Horeca es una oportunidad para que los expositores presenten sus productos y servicios, y también lo es para los visitantes que buscan inspiración y nuevas alianzas", ha subrayado.

Por su parte, la conselleria insular de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, ha considerado que el apoyo institucional a esta feria "representa una oportunidad única para dar a conocer la calidad de nuestro producto local y su enorme potencial e importantes ventajas, y su repercusión en la economía local".

"Horeca representa una proyección muy importante para la gastronomía de Mallorca y para dar a conocer el talento de nuestros cocineros que fusionan la tradición culinaria de la isla con la innovación, sin perder la esencia de nuestra rica y variada cultura culinaria", ha añadido.

ACTOS PREVISTOS

La feria, según ha indicado el Consell de Mallorca, mantendrá su zona expositiva como núcleo de actividad comercial y profesional, donde empresas proveedoras del sector presentarán productos, servicios e innovaciones dirigidos a hoteles, restaurantes, cafeterías y servicios de catering.

Así, el lunes 9 se celebrarán el IV Concurso de Cocina con Pescado Popular y el VII Concurso al Mejor Bocata Gourmet; el martes 10 tendrá lugar el VI Concurso al Mejor Tartar Gourmet; y el miércoles 11 se desarrollarán el I Concurso al Mejor Pincho y el IV Concurso a la Mejor Pizza Gourmet.

La edición de este año incluirá un acto de homenajes y reconocimientos con el objetivo de valorar la trayectoria, el compromiso y la aportación de profesionales, empresas y proyectos vinculados al sector.

Se entregarán los galardones de Producto Emblemático a Pau Llull, de Forn Fondo; de Compromiso Hotelero a la familia Amengual, del Hotel Pure Salt Port Adriano; de Cocina Emblemática a Miguel Gelabert, de Can March; y de Cocina Popular a Ramón Sánchez, del Bar Venecia.

También los de Periodismo y Cultura al periodista gastronómico Guillermo Soler; de Desarrollo y Distribución a Isaac Sánchez Martín, de Sánchez Alimentación; de Labor Formativa a la Escuela de Hotelería de Baleares; de Compromiso Restauración a Toni Ferrer, de la Asociación de Restauración de CAEB; y la distinción Horeca a Toni Pinya, periodista de la Cadena SER.