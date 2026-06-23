El Consell de Mallorca pide a los 'rent a car' que informen sobre el tamaño de sus flotas para aplicar la limitación

El conseller de Territorio, Movilidad e Infraestructuras del Consell de Mallorca, Fernando Rubio, reunido con las patronales del 'rent a car'. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha pedido a las dos patronales de alquiler de coches que operan en la isla, Baleval y Aevab, que informen sobre el tamaño de sus flotas para poder aplicar la ley de regulación de afluencia de vehículos tan pronto como la apruebe el Parlament.

El conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, se ha reunido este martes con los presidentes de las dos organizaciones empresariales, Cristóbal Herrera y Ramon Reus, respectivamente.

Les ha trasladado que el Consell de Mallorca ya ha encargado la elaboración de un nuevo estudio de carga, que será el documento que fije el cupo tanto de los vehículos que pueden entrar por los puertos como de los que están destinados al alquiler.

En ese sentido, según ha informado la institución insular en un comunicado, les ha anunciado que próximamente recibirán una notificación que les insta a declarar el número de vehículos de alquiler de sus flota.

"La ley recoge una serie de obligaciones de información que las empresas de alquiler de vehículos tienen que facilitar al Consell para poder concretar estos límites. Ya hemos solicitado datos a otros organismos y muy pronto dispondremos de las cámaras para cuantificar los vehículos", ha expuesto Rubio.

El objetivo de esta petición de información a las patronales del 'rent a car', ha subrayado el conseller insular, no es otro que "tener todo el trabajo hecho para aplicar la ley tan pronto como se apruebe en el Parlament", que podría ser entre octubre y noviembre.

Los únicos datos de los que disponen en la actualidad sobre el sector son de un estudio elaborado por el Gobierno en 2017, que estimaba que había entre 55.000 y 60.000 de este tipo de coches en Mallorca. "Han pasado nueve años y es más que evidente que se tendrán que actualizar", ha sentenciado Rubio.