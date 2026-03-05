El Consell de Mallorca pondrá en marcha en abril actividades deportivas y de aventura para 4.000 jóvenes - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca pondrá en marcha en abril un programa dirigido a jóvenes de entre 16 y 35 años con actividades deportivas y de aventura, entre ellas piragüismo, excursiones a caballo y en torrentes o 'coasteering'.

Las nuevas propuestas '¡Vive en joven! llegarán a 4.000 participantes este año y permitirán hacer deporte en grupo durante todo el año con demanda previa.

La institución insular ha informado que el programa incluirá actividades demandadas tradicionalmente por los ayuntamientos, como piragua o pádel surf, y otros de nueva como excursiones por torrentes, conquista de las cumbres de 1.000 metros en la Serra de Tramuntana, rutas en BTT, 'coasteering' o excursiones a caballo.

El conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha visitado este jueves el rodaje de los materiales que se usarán para promover el programa, que cuenta con los 'influencers' mallorquines Marc Chabe, Anto Cabanellas y Biel Castell.

"Es un programa que se presenta por las buenas valoraciones que han obtenido las pruebas piloto que hicimos el 2025", ha destacado Bestard, quien ha explicado que, para diseñarlo, los técnicos deportivos han trabajado en cuatro pilares "que representan muy bien el talante mallorquín: tierra, agua, mente y cuerpo, y comunidad".

Así, ha subrayado que el objetivo es ofrecer actividades programadas y guiadas por monitores especialistas, abiertas a todos los adolescentes y jóvenes, gratuitas, que amplíen la baja oferta existente dirigida a estos colectivos.

"Una manera diferente de hacer deporte, divertirse y conocer nuevos paisajes mallorquines o experiencias naturales", ha sostenido el conseller insular.

El programa, que se pondrá en marcha el mes de abril, se ofrecerá a través de la página web del Consell de Mallorca, de los ayuntamientos y de las asociaciones de jóvenes o clubes de monitorización.