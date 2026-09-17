El Consell de Mallorca pone en marcha un programa con charlas y talleres para afrontar la crianza y la educación

Archivo - Carrito de bebé en parque infantil. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha puesto en marcha el programa SOM Família para ofrecer a las familias herramientas, recursos y espacios de apoyo con los que afrontar los retos cotidianos relacionados con la crianza, la educación y la convivencia familiar.

La iniciativa arranca con una primera programación dirigida a padres y madres con hijos de 0 a 6 años y nace con la voluntad de crecer progresivamente, al incorporar otras edades, temáticas y actividades para responder a las diferentes necesidades de las familias de Mallorca.

El conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, ha destacado que el Consell quiere poner a las familias "en el centro" y "acompañarlas" en las diferentes etapas de la crianza. "No se trata de decir a los padres cómo tienen que educar a sus hijos, sino de ofrecerles herramientas, recursos y apoyo profesional que puedan serles útiles en su día a día", ha alegado.

SOM Família comienza en Inca, Manacor y Calvià, con el objetivo de acercar el programa a diferentes puntos de Mallorca. En Inca, las actividades se desarrollan en el Museu del Calçat; en Manacor, en el CEP del paseo d'Antoni Maura, y en Calvià, en Es Generador.

Esta primera programación combina talleres y charlas impartidos por profesionales sobre cuestiones relacionadas con las primeras etapas de la crianza. Entre los contenidos se encuentran primeros auxilios, animación a la lectura, disciplina educativa, el camino hacia la autonomía de los niños, conciliación y corresponsabilidad, rabietas y caprichos, y hábitos de alimentación en la primera infancia.

Las sesiones están planteadas para que los participantes puedan adquirir conocimientos y recursos prácticos, plantear sus dudas a profesionales y compartir experiencias con otras familias. SOM Família promueve la parentalidad positiva, la corresponsabilidad y el bienestar familiar, desde un modelo basado en la prevención, la orientación y el acompañamiento.