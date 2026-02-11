El Consell de Mallorca pone en marcha talleres y actividades en los centros socioculturales de Palma, Inca y Manacor - CONSELL DE MALLORCA

El Consell de Mallorca ha presentado el nuevo programa sociocultural 'Mans i ment' que impulsa talleres, encuentros y actividades durante todo el año en los centros socioculturales de Palma, Inca y Manacor.

El conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, ha presentado este miércoles la iniciativa que, según la institución insular, consolida una red de espacios vivos en todo el territorio donde aprender, compartir y participar.

El objetivo es activar la vida comunitaria y facilitar la participación, especialmente de las personas mayores, con actividades accesibles y abiertas a todo el mundo.

Así lo han explicado en uno de los talleres que se han iniciado esta semana y en los que han participado el conseller y la directora insular de Promoción Sociocultural, Hermosinda Mariño.

El Consell ha destacado que con este programa da respuesta a una demanda existente y da un paso adelante en la dinamización sociocultural del territorio.

En Palma se dispondrá por primera vez de un espacio propio en la Residencia Sant Josep (Hermanitas de los Pobres) para acoger las actividades que desde hace años se llevan a cabo en los centros de Inca y Manacor.

En este sentido, el conseller insular ha destacado que responde a una necesidad detectada desde hace tiempo y que permitirá que esta dinámica, que ya funcionaba en Inca y Manacor, "esté hoy al alcance de mucha más gente".

La programación incluye talleres de fisioterapia activa orientados a promover un envejecimiento saludable, propuestas de danza tradicional, talleres creativos como la elaboración de máscaras, espacios de reflexión como el taller de la mujer, introducciones prácticas a la encuadernación artesanal, talleres florales de verano y de Navidad, sesiones dedicadas a las 'neules calades' y presentaciones de libros abiertas al público.

El conseller ha subrayado que el programa "no es solo una programación de actividades, sino una manera de entender qué deben ser los centros socioculturales: espacios útiles, vivos y presentes en el día a día de la gente".

"Cuando ofrecemos un taller, no solo proponemos aprender una técnica, sino generar conversaciones, complicidades y rutinas positivas que muchas veces son tan importantes como el propio contenido", ha agregado.