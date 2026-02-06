El Consell de Mallorca presenta su propuesta turística de golf al público suizo en la feria Fespo & Golf Messe

La delegación del Consell de Mallorca en la Fespo & Golf Messe - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha participado en la feria de viajes de Suiza Fespo & Golf Messe, celebrada en Zúrich, para presentar su propuesta de golf y de turismo responsable y sostenible.

Así, según ha informado la institución insular, la Fundación Turismo Responsable de Mallorca ha participado en la feria con un estand propio, que ha contado con una amplia representación del sector.

En concreto, han asistido ACGM, la Asociación Hotelera Capdepera y Golf East Mallorca, así como hoteles y resorts vinculados al turismo del golf, como Hipotels, Valparaiso Palace, Protur Hotels, Pula Golf Resort, Pure Salt Luxury Hotels, Hotel Reserva Rotana y THB Hotels.

De este modo, Mallorca ha ofrecido una muestra de su amplia y diversa oferta, combinando campos de golf, alojamiento especializado y servicios turísticos orientados a este segmento.

Además, desde el Consell han destacado que pusieron el foco en el modelo de turismo responsable y sostenible, alineado con los valores que definen la estrategia turística de la isla.

En este sentido, se ha dado a conocer el Pledge, invitando tanto a visitantes como a profesionales del sector a comprometerse con una forma de viajar respetuosa con el entorno, la cultura local y la convivencia con los residentes.

Durante los cuatro días de feria, los representantes de Mallorca han atendido consultas, compartido información y presentado las distintas posibilidades que ofrece la isla para los aficionados al golf, tanto en temporadas altas como fuera de los meses tradicionales.