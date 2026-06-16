El Consell de Mallorca presentará el informe sobre el posible uso indebido de los coches oficiales por parte de Bestard

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PALMA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha convocado este miércoles su Comisión de Transparencia en la que dará a conocer el contenido de los informes elaborados por el supuesto uso indebido de los coches oficiales que habría hecho el vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Natural, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard.

La sesión se iniciará a las 17.00 horas en la Sala de Plenos del Consell de Mallorca con esta sesión extraordinaria que se ha convocado de urgencia.

Allí, el secretario general y la interventora general de la institución darán cuenta del mencionado informe, para después someterlo a votación para su posible aprobación.

Esta convocatoria llega después de las repetidas peticiones de dimisión y cese de Bestard, sugeridas por parte de la oposición al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.

Este martes sin ir más lejos, la portavoz del PSIB, Catalina Cladera, ha planteado, en la Asamblea de Alcaldes de Mallorca, explicaciones sobre la ausencia de Bestard y ha reiterado la petición de responsabilidades. El PSIB ha reclamado que Bestard no siga en su cargo, por el "incumplimiento de código ético" y ha exigido que los informes pendientes se hagan públicos "sin más dilaciones".

"Es importante tener una institución que dé ejemplo a los municipios, que dé ejemplo en Mallorca, a mallorquinas y mallorquines, con transparencia y cumplimiento del código ético, y hoy se echa de menos", ha rematado.

En la mismo línea se pronunció anteriormente la portavoz de MÉS per Mallorca, Catalina Inés Perelló, quien afirmó que Bestard habría hecho un uso "abusivo e injustificable" de los recursos públicos y le acusó de usar los coches oficiales como un "privilegio personal pagado por toda la ciudadanía".

En las sucesivas comparecencias de Galmés, siempre que se ha preguntado por el asunto al representante insular se ha remitido a lo que dijeran estos informes, por lo que este miércoles podrá ofrecer una valoración de los mismos.