El Consell de Mallorca prevé aprobar la ley de limitación de entrada de vehículos en octubre

Archivo - Tráfico en la Via de Cintura. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha pronosticado que en octubre podría quedar aprobada la ley de limitación a la entrada de vehículos para que se pueda aplicar en la próxima temporada turística.

Así lo ha planteado el conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, al ser preguntado por los plazos que baraja para convalidar esta normativa, tras una reunión informativa mantenida con la Agrupación Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin conductor de Baleares (Aevab).

Rubio ha calificado encuentro como "muy satisfactorio" y en el se ha trasladado información sobre la tramitación de la ley, la confección de la ordenanza fiscal que regirá y les ha explicado que ya se habría adjudicado el nuevo estudio de capacidad de carga de las carreteras de Mallorca.

En ese sentido, ha sugerido que la institución insular trata de "ir de la mano" del sector y ha afirmado que la medida "no va en contra de nadie", por lo que la respuesta que les habría dado la asociación ha sido "positiva".

Ahora, ha señalado que el Consell ha enviado una carta a las federaciones de 'rent a car' y las empresas para pedirles los datos del número de coches que tienen para establecer los límites de vehículos. Estas cifras sobre las flotas ha aclarado que se las habrían notificado el pasado viernes, por lo que se pondrán a trabajar sobre ellas para perfilar la ley.

Consultado por la respuesta de las empresas al respecto, ha señalado que estarían "preocupadas" por saber el número concreto de vehículos que pueden acceder a Mallorca, ya que próximamente harán las compras de los vehículos de la temporada que viene.

En cuanto a los plazos que manejan, ha planteado que en noviembre podrían establecer estos cupos para transmitirlos a las federaciones para que puedan hacer sus previsiones y llegar a un acuerdo inicial.