El Consell de Mallorca programa para el 8M un concierto de góspel, una muestra de pintura y una charla con deportistas

Representantes del Consell de Mallorca en el despliegue de la banderola del 8M. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha presentado el programa de actos con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el próximo 8 de marzo, entre los que figuran un concierto de góspel, una muestra de pintura centrada en la mujer y una charla con mujeres del mundo del deporte.

Tras la presentación se ha procedido al acto de colocación de la banderola conmemorativa del 8M en la fachada del Palau del Consell, donde permanecerá expuesta hasta el 13 de marzo como "símbolo visible del compromiso de la institución con la igualdad real", según ha explicado la institución insular en un comunicado.

En su intervención, el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha recordado que las libertades que hoy se disfrutan son el legado de "mujeres emprendedoras, pioneras y valientes que abrieron el camino al superar obstáculos y dificultades".

No obstante, ha admitido que todavía queda "mucho por recorrer". En este sentido, ha hecho referencia a la tasa de paro femenino y a la brecha salarial, al subrayar que el objetivo es que "ninguna mujer tenga que elegir entre su carrera profesional y su vida personal".

Asimismo, Galmés ha destacado que desde el Consell aspira a que esta celebración tenga una mirada "optimista" y de reconocimiento al "valor infinito que aportan las mujeres a la sociedad".

Por su parte, el conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, ha presentado el programa de actividades, que se desarrollará entre el 27 de febrero y el 19 de marzo bajo el lema 'Las cosas ordinarias nos hacen ser mujeres extraordinarias', una campaña que reivindica "el valor de los gestos cotidianos que sostienen la sociedad".

Fuster ha explicado que el objetivo es poner el foco en "aquello que muchas veces pasa desapercibido" pero que "construye hogares, empresas, instituciones y comunidades más justas".

"Conciliar, apoyar, esforzarse, persistir o empezar de nuevo son acciones aparentemente ordinarias que, en realidad, forjan mujeres extraordinarias", ha alegado.

El acto ha incluido la lectura del manifiesto institucional a cargo de la directora insular de Familias, Ana Ferriol, quien ha reafirmado que defender la igualdad de oportunidades es, en esencia, defender una sociedad "justa y próspera".

"Cuando se eliminan los obstáculos que frenan el talento femenino, no solo ganan las mujeres, sino que gana toda la sociedad", ha defendido.

LA PROGRAMACIÓN SE INAUGURA ESTE SÁBADO EN LA MISERICÒRDIA

La programación cultural por el 8M del Consell de Mallorca arranca este sábado a las 17.00 horas con la inauguración de la exposición de pintura 'Les dones mouen el món' en el Centro Cultural la Misericòrdia, donde podrá visitarse hasta el 11 de marzo, de lunes a sábado en horario de 10.00 a 20.00 horas.

La muestra reúne obras de Soledad Jiménez-Villarejo Fernández y artistas del Cercle de Belles Arts de Palma, para dar visibilidad a creaciones de temática femenina y reivindicar la figura de la mujer como representación artística de diversas realidades.

El mismo 8 de marzo, a las 11.30 horas, tendrá lugar un concierto de góspel en homenaje a las mujeres en la capilla de la Residencia Sant Josep --Germanetes--, como acto de celebración y reconocimiento a mujeres de todas las edades.

La programación continuará el 9 de marzo a las 12.00 horas con la actividad 'Dones, esport i diversitat', organizada en colaboración con la asociación Fútbol por la Igualdad y dirigida al alumnado de secundaria del Ceipieso Gabriel Vallseca de Palma.

La iniciativa permitirá conocer la trayectoria de tres mujeres deportistas de orígenes diversos que compiten representando a Mallorca y que han alcanzado grandes logros deportivos, para fomentar el debate sobre diversidad, integración y valores del deporte como herramienta de transformación social.

Dentro del programa también se incluye el ciclo de talleres 'De la infància a la plenopausa, sense tabús', que se desarrollará durante el mes de marzo en los centros socioculturales del Consell de Mallorca.

Se trata de un espacio intergeneracional de reflexión sobre sexualidad y salud a lo largo de las distintas etapas vitales, donde se abordarán cuestiones relacionadas con la infancia, la pubertad, la edad adulta, el embarazo y la menopausia.

El 14 de marzo a las 11.00 horas se inaugurará en el Centro Cultural la Misericòrdia la exposición fotográfica 'Dones corrents fent coses extraordinàries', del fotógrafo Héctor García-Delgado Agra, que podrá visitarse hasta el 31 de marzo. La muestra retrata escenas cotidianas protagonizadas por mujeres en Mallorca y rinde homenaje a su contribución en la construcción de nuestra sociedad.

La programación se cerrará el 19 de marzo a las 18.00 horas con la mesa redonda 'Cooperació amb mirada de dona', también en la Misericordia, organizada en colaboración con el Fons Mallorquí de Cooperació.

Este espacio de diálogo reunirá a mujeres con trayectorias diversas para reflexionar sobre el papel central de las mujeres en la sostenibilidad de las comunidades y la necesidad de impulsar procesos emancipadores y espacios más igualitarios en el ámbito de la cooperación internacional.

Más allá de la conmemoración del 8M, el Consell de Mallorca mantiene durante todo el año una programación estable de talleres y dinámicas con un total de 52 propuestas formativas y de sensibilización dirigidas a los municipios de la isla.

El programa se organiza en cinco ámbitos de actuación: bienestar emocional y físico; igualdad y diversidad; sexualidad saludable; prevención de la violencia machista y mejora de las relaciones intrafamiliares.

Entre las propuestas destacan talleres para combatir la soledad no deseada como 'Puentes de conversación, evitando la soledad no deseada', actividades sobre el impacto del entorno digital y la pornografía en los más jóvenes, espacios para mejorar la comunicación como por ejemplo 'Cómo hablar para que me escuchen y cómo escuchar para comunicarme mejor', y talleres centrados en el bienestar emocional y las relaciones sanas como 'Heridas emocionales y relaciones sanas'.

También se ofrecen propuestas vinculadas a la salud femenina, iniciativas para acompañar y cuidar a las personas mayores, espacios de trabajo sobre autoimagen y autoestima y formación en autonomía económica con talleres de finanzas personales y familiares.

Todas las actividades son gratuitas y los ayuntamientos pueden solicitarlas para el municipio, al elegir aquellas que mejor se adapten a sus necesidades y faciliten su difusión entre la población.