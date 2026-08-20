El Consell de Mallorca reclama al Gobierno que ejecute la reforma del Museo de Muro - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha reclamado al Gobierno de España que ejecute las obras de reforma del Museo de Muro, un equipamiento que forma parte del Museo de Mallorca y cuya titularidad es del Ministerio de Cultura.

La institución insular compró la casa anexa al museo en mayo de 2024, un inmueble de unos 300 metros cuadrados y dos plantas que debía servir para custodiar las piezas de la colección mientras que llevaba a cabo la reforma integral del edificio.

Según ha señalado el Consell en un comunicado, la reforma estaba prevista en los meses siguientes a la compra del inmueble con una duración estimada de dos años. Desde entonces, la institución insular sigue a la espera de que el Ministerio active una actuación que, ha remarcado, es de su competencia.

"Hicimos nuestra parte y seguimos esperando a que el Gobierno de España haga la suya", ha defendido la vicepresidenta y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca.

En este sentido, ha considerado que "no es de recibo que un museo con piezas tan valiosas para entender la tradición rural de Mallorca continúe sin la reforma que necesita".

Roca ha insistido en que el Consell está preparado para colaborar en todo lo necesario, pero, ha insistido, la ejecución de las obras depende del Ministerio.

El Museo de Muro reúne una amplia colección de instrumentos agrícolas, utensilios de cocina y todo tipo de mobiliario, es decir, numerosos elementos representativos de la tradición rural mallorquina.

La reforma integral permitiría ampliar la sección etnológica del museo con un almacén visitable y un espacio polivalente que ponga en valor esta colección.