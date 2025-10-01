El Consell de Mallorca reclamará en la ONU la celebración de un referéndum en el Sáhara Occidental. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha reiterado este miércoles su compromiso con el pueblo saharaui y ha anunciado que la semana que viene formará parte de la delegación balear que intervendrá en Nueva York, a petición de la asociación Amigos del Pueblo Saharaui y el Frente Polisario, ante la Comisión Política Especial y de Descolonización de la Asamblea General de la ONU para reclamar la celebración de un referéndum para poner fin al conflicto del Sáhara Occidental.

El conseller insular de Hacienda, Innovación y Función Pública del Consell de Mallorca, Rafel Bosch, acompañado de la directora insular de Proyectos Estratégicos y Relaciones Institucionales, Maria Elena Jaume, formarán parte de la delegación española, coordinada por la Asociación Internacional de Juristas del Sáhara Occidental, que comparecerá la semana que viene en la también llamada Cuarta Comisión de la Asamblea General de la ONU, como hizo también por primera vez en la historia de esta institución el presidente del Consell, Llorenç Galmés, el año pasado.

"Mallorca es una isla pequeña en medio del Mediterráneo, pero tiene una voz clara: estaremos siempre junto al pueblo saharaui, reclamando el cumplimiento de las resoluciones internacionales, hasta que se resuelva un conflicto que ya hace demasiados años que perdura", ha afirmado. En la misma delegación balear participan otras instituciones como la Universitat de les Illes Balears (UIB) y diputados del Parlament.

La presidenta de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Baleares, Catalina Rosselló, ha agradecido al Consell de Mallorca que haga sentir su voz en la Cuarta Comisión de la Asamblea General de la ONU.

COMPROMISO REFORZADO CON EL PUEBLO SAHARAUI

El Consell de Mallorca ha destinado un total de 124.000 euros a diferentes líneas de actuación hacia el pueblo saharaui canalizadas a través del Fondo Mallorquín de Solidaridad y Cooperación.

En concreto, 80.000 euros se destinan al Programa de Salud Infantil Saharaui, orientado a garantizar atención pediátrica y de enfermería, así como iniciativas de nutrición y vacunación para niños de 0 a 5 años. Además, se suman 25.000 euros aprobados de manera extraordinaria para reforzar un programa específico de alimentación.

Por otro lado, el Consell de Mallorca mantiene su apoyo al programa 'Vacances en pau', con una aportación de 19.000 euros. Gracias al apoyo y promoción de la institución insular, este año se han doblado las familias acogedoras, que han pasado de 20 a 40, lo que ha permitido que más niños saharauis hayan podido pasar una temporada en un entorno seguro y afectuoso.