El Consell de Mallorca reconoce a cinco empresas y autónomos por sus "prácticas ejemplares" en responsabilidad social

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, con los galardonados en la III edición de los Premios a Prácticas Ejemplares en Responsabilidad Social 2025. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha entregado este miércoles los galardones de la tercera edición de los Premios a Prácticas Ejemplares en Responsabilidad Social (RS) a cinco empresas y autónomos que han demostrado "su compromiso con la ética empresarial, la integración y el bienestar colectivo de la isla".

Los premios, convocados en colaboración con destacadas entidades económicas y sociales, tienen la finalidad de reconocer públicamente aquellas prácticas que "aportan valor" y contribuyen a una Mallorca "más justa, equitativa y que están comprometidas con el bienestar colectivo", según ha explicado la institución insular en un comunicado.

La ceremonia de entrega ha tenido lugar en el Centro Cultural La Misericòrdia y ha contado con la presencia del presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y la consellera insular de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, --ambos han entregado las distinciones--, pero también han acudido el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, el vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, y el director insular de Promoción Económica, Producto de Mallorca y Comercio, Álvaro Roca, entre otras autoridades.

Durante su discurso, el presidente de la institución insular ha señalado que estos premios pretenden visibilizar las empresas y los proyectos emprendedores que "contribuyen activamente a hacer una Mallorca más justa, más próspera y que integran la responsabilidad social en su día a día".

Asimismo, ha añadido que desde el Consell de Mallorca "ponen en valor" a quienes, desde la iniciativa privada o desde el emprendimiento, se enfocan en "el bienestar de las personas" y, especialmente, de los trabajadores, que "apuestan por la inclusión y por la sostenibilidad y que contribuyen al crecimiento económico y a la cohesión social de Mallorca".

Por su parte, Amate ha destacado la importancia de estos galardones que actúan como "un reflejo", al mostrar a otras empresas "el camino a seguir para construir una sociedad más justa y respetuosa con el entorno".

Asimismo, ha afirmado que invertir en responsabilidad social es "invertir en el futuro de Mallorca, un futuro que se quiere edificar con transparencia y con un fuerte compromiso social".

"Estos premios no solo reconocen la excelencia y el compromiso del tejido productivo, sino que también han sido valorados por la transparencia en la gestión, las políticas de diversidad, la promoción de alianzas y la defensa de los derechos humanos", ha alegado.

En esta edición se han entregado cinco premios y un reconocimiento honorífico. En la categoría autónomo, se ha premiado a Estefanía García Ruiz, con el proyecto 'Bienestar en la celiaquía' que plantea un acompañamiento integral a personas con celiaquía, con una visión integral en los ámbitos social y medioambiental.

La categoría micro empresa ha recaído en Ecotxe Som Moviment SL, con el proyecto 'Equidad y sostenibilidad compartiendo coches eléctricos' que ofrece un servicio de coches eléctricos compartidos y alquiler de corta duración, con un enfoque original que fomenta la economía solidaria.

La categoría pequeña empresa se lo ha llevado Grimalt Nadal Consulting SL, por el proyecto 'Impacto social responsable', enfocado a la sensibilización de jóvenes universitarios sobre Responsabilidad Social Corporativa y que trata de concienciar a este colectivo sobre la gestión responsable de las empresas.

La mediana empresa premiada ha sido Bongrup Baleares SL, por su proyecto 'Buen Talento', que ofrece un programa para la formación dual y la inserción laboral a colectivos vulnerables y que aborda un problema real como es el relevo generacional.

Por último, la gran empresa que ha obtenido el premio ha sido Garden Hotel Group, con el proyecto 'Garden experience'. Se trata de una empresa familiar muy comprometida al transformar su sector con un proyecto que integra de forma muy decidida la promoción del producto local, la formación y el acercamiento en la comunidad local.

Además, el jurado ha acordado conceder una mención especial al proyecto de Lup Illes Balears, SL, '75 árboles más gracias a ti'. Una iniciativa que conecta la venta de ropa de segunda mano con la plantación de árboles en Mallorca y del que se destaca que consigue una buena incidencia ambiental y social y es inspirador como nueva tendencia de modelo de negocio y constituye un proyecto de economía circular que convendría adoptar como referencia.

El momento más emotivo del evento, ha tenido lugar cuando se ha hecho un sentido recordatorio al diseñador e investigador Marc Masmiquel Mendiara, ganador del premio a proyecto emprendedor en la edición de 2022, que nos dejó hace unos meses.

El homenajeado, que actualmente era coordinador del Observatorio de Sostenibilidad Medioambiental de Mallorca, deslumbró en el 2022 con su proyecto de recuperación y regeneración de la posidonia mediante la fabricación de arrecifes artificiales fabricados con tecnología de impresión 3D.

Los ganadores han recibido como obsequio conmemorativo la escultura 'Arrel de futur', diseñada y creada por el artesano local acreditado por el Consell de Mallorca, Antoni Miquel Morro. El uso de acero reciclable y la producción artesanal local de la pieza garantizan que el obsequio represente los valores de sostenibilidad y desarrollo cultural. La pieza está inspirada en el árbol ginkgo biloba --símbolo de resistencia y longevidad--.

La Fundación Mater se ha encargado del cátering del evento, una entidad que es un ejemplo de responsalidad social. En el cóctel se ha degustado una selección de producto de proximidad de calidad, para "demostrar el compromiso del Consell de Mallorca con los agricultores, ganaderos y productores de la tierra".