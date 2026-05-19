El Consell de Mallorca reconoce el talento creativo con la primera edición de los Premis Joves Talents - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha reconocido el talento creativo con la primera edición de sus Premis Joves Talents, cuya gala de entrega de galardones ha tenido lugar la tarde de este martes en La Misericòrdia.

El presidente insular, Llorenç Galmés, y el conseller de Presidencia, Toni Fuster, han sido los encargados de entregar unos premios que buscan visibilizar la capacidad artística de los jóvenes de Mallorca.

La gala, según ha informado la institución insular en un comunicado, ha combinado reconocimiento, música y cultura y ha puesto el foco en el bienestar emocional de los jóvenes, utilizando la creación artística como herramienta de expresión y reflexión.

"Queremos ofrecer a los jóvenes un espacio donde puedan expresarse a través del arte y compartir su mirada y sus inquietudes mediante diferentes disciplinas. Y en esta primera edición hemos puesto el foco en el bienestar emocional de los jóvenes, una cuestión que desde el Consell de Mallorca nos preocupa y nos ocupa", ha dicho Galmés.

"Tenemos claro que la juventud tiene mucho que decir. Y las instituciones tenemos la responsabilidad de abrir oportunidades y ser una ventana para dar visibilidad al talento de nuestros jóvenes. Los premios nacen precisamente con esta voluntad: acompañar a una generación preparada, creativa y con muchas cosas que aportar a Mallorca", ha añadido Fuster.

En la categoría de diseño gráfico, el primer premio ha sido para Javier Nicolás Rodríguez Hernández, con la obra 'Mil ojos'; el segundo premio ha recaído en Daniel Fernando Uribe Salazar, por 'Recuerda quién eres', y el tercer premio ha sido para Javier Obregón Villar, por 'No som màquines'.

En pintura, Sophia de Lima Llompart ha obtenido el primer premio con 'Desgaste'; Clara Monereo de Rivera ha recibido el segundo premio por 'Si tu mirada hablara', y Josep Antoni Naranjo Llompart ha sido distinguido con el tercer premio por 'Bona mà'. En cuanto a la categoría de fotografía, el jurado ha concedido un único premio a Aina Arrom Villalonga, por la obra 'Sostingudes'.

En creación audiovisual, Catalina Bover Moragues ha sido galardonada con el primer premio por 'Aniversari'; Mireia Barril Gil ha recibido el segundo premio por 'La darrera gota' y Nicolás Morales Fernández ha obtenido el tercer premio con 'Sol'.

En la categoría de relato breve, el primer premio ha sido para Aylen Farina, con 'Los Seres'; el segundo premio ha recaído en Pere Carbonell Vidal, por 'L'altra pols', y el tercer premio ha sido para Duna Nicolau Bartel, por 'Quan el cos se't fica cap a dintre'.

Finalmente, en diseño de moda, el primer premio ha sido para Sophia Fioroni Mansilla, con 'Caos'; el segundo premio ha recaído en Aina Celià Borge, por 'La càrrega d'aparentar', y el tercer premio ha sido para María Francisca Rosselló García, con 'Equilibri en creixement'.

El primer premio de cada categoría está dotado con 1.000 euros, en una convocatoria con una dotación global de 10.500 euros. El jurado ha estado presidido por el presidente del Círculo de Bellas Artes.

La gala también ha contado con las actuaciones en directo de Josep Cabot y Maria Antònia Roses, y ha finalizado con una sesión musical del DJ Jaume Colombàs.