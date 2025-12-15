El Consell de Mallorca redacta el nuevo PGOU de Lloret que prevé más vivienda, un centro de día y ampliar la escuela

Acto de entrega del nuevo PGOU de Lloret de Vistalegre con el conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, y el alcalde de Lloret, Sebastià Amengual. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha entregado este lunes al Ayuntamiento de Lloret de Vistalegre su nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para aprobarlo inicialmente, en el que se incluye la previsión de construir más vivienda en la zona del camino de Son Pere, un centro de día y ampliar la escuela, entre otros aspectos.

En el acto han estado presentes el conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, la directora Insular de Urbanismo y Planeamiento Municipal, Maria José Frau, y el alcalde de Lloret, Sebastià Amengual, entre otras personas.

En un comunicado, el Consell de Mallorca ha explicado que este documento supondrá crear un núcleo urbano "más compacto" que promueve el "crecimiento sostenible del pueblo". De esta manera, se ocuparán los solares sin edificar que queden en el núcleo e incrementarán significativamente los terrenos destinados a edificios y servicios públicos.

Con respecto al suelo urbano, se hace una reducción de la superficie que actualmente tiene esta calificación. Dejan de ser suelo urbano los terrenos donde estaba previsto construir la circunvalación que pasaba por el norte y el oeste del núcleo.

La obra no se ha llegado a hacer nunca porque se consideran terrenos "inviables". También se elimina la calificación de suelo urbano en las parcelas donde se encuentra el cementerio. Por otra parte, a partir de ahora las zonas del paseo Josep Nicolau y el camino de Sa Font serán urbanas.

El nuevo planeamiento tiene previstas tres nuevas zonas de suelo urbanizable, la mayoría destinadas a construir infraestructuras públicas que "mejorarán los servicios del municipio".

El camino de Son Pere se destinará a zona residencial y se podrá construir tanto vivienda protegida, como libre. También está previsto que se edifique un centro de día para la gente mayor del pueblo y un aparcamiento municipal.

Sa Costa también se recalificará como terreno urbanizable y se harán aparcamientos periféricos. La tercera zona que se declara apta para construir es la de Vall de sa Riba que se destina íntegramente a infraestructuras públicas. Esta prevista la ampliación de la escuela de Lloret.

Con respecto al suelo rústico, se presta mucha atención al adaptar la nueva normativa al plan territorial de Mallorca. Se protege especialmente Sa Comuna de Lloret considerada Área Natural de Especial Interés de Alto Nivel de Protección (AANP).

El nuevo PGOU de Lloret ha sido elaborado por el Consell de Mallorca, dentro del marco de cooperación técnica para redactar nuevos planeamientos urbanísticos en municipios de hasta 10.000 habitantes.

Lloret de Vistalegre contaba con unas normas muy antiguas y obsoletas de 1981, de hecho es la primera vez que tendrá un plan general. Con el nuevo PGOU se actualiza la normativa después de 44 años.

Se trata de un documento único que engloba la ordenación estructural y la detallada, una mejora que se aplica a partir de la modificación de la Ley de Urbanismo de Baleares.

Los principales objetivos de este planeamiento son concentrar la población en el núcleo urbano, preservar los espacios naturales y la actividad agrícola, mejorar la conectividad de los equipamientos públicos con la zona residencial o acercarlos al núcleo, reducir el consumo de recursos y favorecer la implantación de energías renovables para el autoconsumo.

La nueva normativa fija un crecimiento de población máximo de 1.421 habitantes para el núcleo urbano, que ahora mismo cuenta con unos 1.000 residentes. De esta manera se fija el crecimiento que podría tener el pueblo en los próximos 15 años.