El Consell de Mallorca reivindica los museos como "espacios fundamentales" para acercar el patrimonio a la ciudadanía

La vicepresidenta y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, en una visita al Museu de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca celebra este lunes un acto con motivo del Día Internacional de los Museos, unos lugares que han calificado como "espacios fundamentales" para preservar la identidad, explicar la historia y acercar el patrimonio a la ciudadanía.

Con estas palabras se ha expresado la vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, quien ha destacado el trabajo de los centros museísticos de Mallorca y el proceso de consolidación en la Red de Museos, según ha indicado el Consell de Mallorca en un comunicado.

"Hasta hace poco, Mallorca no disponía de ningún museo reconocido dentro de esta estructura y hoy ya hay 15 museos reconocidos oficialmente y siete integrados en la Red de Museos del Consell de Mallorca, con varios centros más en proceso de adhesión", ha subrayado.

La Red de Museos de Mallorca es un instrumento impulsado por el Consell para facilitar la colaboración entre centros museísticos y apoyar aspectos como la documentación, la conservación, la formación y la comunicación, así como fomentar proyectos comunes entre instituciones culturales de la isla.

Sus objetivos son unir esfuerzos en la mejora de los centros, potenciar el patrimonio insular y consolidar los museos como espacios activos dentro del tejido social.

Actualmente forman parte de la Red de Museos de Mallorca el Museo de Mallorca, el Museo Sa Bassa Blanca, la Colección Fundación Cosme Bauçà, la Colección del Consell de Mallorca, el Museo de Historia de Manacor, el Mucbo de Sóller y el Museo del Mar de Sóller.

Este año, por primera vez, se ha puesto en marcha una línea específica de 100.000 euros para la mejora de los equipamientos museísticos, destinada a modernizar y adaptar los centros a las necesidades actuales.

Por lo que se refiere al acto de este lunes, el Museu de Mallorca acogerá el acto central del Día Internacional de los Museos, en una jornada dedicada a reconocer la labor de los centros que forman parte de la Red de Museos de Mallorca, una herramienta "clave" para reforzar la cooperación, la profesionalización y la proyección de los equipamientos museísticos de la isla.

De este modo, se hará una entrega de placas conmemorativas a los museos integrantes de la red que se celebrará a las 19.00 horas y correrá a cargo de la propia Roca.

El acto central incluye una jornada de puertas abiertas del Museo de Mallorca de 09.00 a 20.00 horas. A las 18.00 horas tendrá lugar la conferencia 'Pilar Montaner y Maturana: una mirada íntima a la Mallorca impresionista', a cargo de la doctora en Historia del Arte Paula Buades, ganadora de la beca de investigación para jóvenes investigadores del Consell de Mallorca (2022), destinada a profundizar en una de las líneas temáticas de la colección pictórica de la institución insular. Precisamente, la investigadora desarrolló para esta beca un proyecto centrado en la figura de Pilar Montaner y Maturana.

La jornada finalizará con una actuación musical de Malena Moncada, que pondrá el punto final a la celebración.

Por segundo año consecutivo, el Consell de Mallorca impulsa un programa de actividades con motivo del Día Internacional de los Museos que se extiende a lo largo de todo el mes de mayo en los centros de la red insular, con conferencias, mesas redondas y actividades divulgativas para acercar el patrimonio cultural a la ciudadanía.