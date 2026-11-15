El Consell de Mallorca repartirá 516.000 euros entre entidades del tercer sector para financiar actividades sociales

Archivo - Residentes de la Llar d'Ancians participan en una sesión de terapia asistida con perros. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca destinará 516.000 euros a una nueva convocatoria de ayudas sectoriales dirigidas a entidades y asociaciones del tercer sector social de Mallorca para financiar proyectos, actividades e iniciativas de intervención social.

Estas subvenciones tienen como objetivo apoyar la labor que desarrollan las entidades sociales y facilitar la continuidad de proyectos que contribuyen a mejorar la atención a las personas y a dar respuesta a distintas necesidades sociales, según ha indicado la institución insular en una nota de prensa.

En este sentido, el conseller insular de Bienestar Social del Consell de Mallorca y presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, ha destacado que esta línea de ayudas permite apoyar a las entidades que trabajan directamente con distintos colectivos y que desarrollan proyectos adaptados a las necesidades de las personas.

También ha señalado que la colaboración con el tercer sector social es importante para complementar los recursos públicos y ampliar las actuaciones de atención y apoyo que se llevan a cabo en Mallorca.

Asimismo, ha subrayado que la convocatoria facilita que las entidades puedan mantener y desarrollar iniciativas que "favorecen la inclusión social, la autonomía personal y la igualdad de oportunidades".

En concreto, las ayudas permiten financiar actuaciones de carácter preventivo e informativo, así como de atención y apoyo social, psicológico y emocional a personas que se encuentran en situaciones de dificultad social, dependencia, riesgo de aislamiento, discriminación o exclusión.

También se incluyen proyectos de inserción, rehabilitación e integración sociolaboral de personas o colectivos con dificultades sociales, junto con iniciativas que complementen los programas de asistencia e inclusión social del IMAS o de los servicios sociales municipales de atención primaria.

Pueden optar a estas ayudas las entidades y asociaciones privadas sin ánimo de lucro que estén legalmente constituidas, dispongan de una sede o delegación permanente y activa en Mallorca y estén inscritas en el Registro Unificado de Servicios Sociales de Baleares, siempre que cumplan el resto de los requisitos establecidos en la convocatoria.

Las entidades interesadas pueden presentar las solicitudes hasta el 3 de diciembre de 2026 y las solicitudes deben presentarse obligatoriamente por vía telemática, mediante el trámite específico habilitado para esta convocatoria.

Las entidades interesadas deben cumplimentar los modelos normalizados y adjuntar la documentación requerida en las bases. Toda la información sobre los requisitos, las bases y los formularios se puede consultar en la Sede Electrónica del Consell de Mallorca.