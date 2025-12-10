El Consell de Mallorca reúne a bibliotecarios para impulsar una red "más inclusiva y moderna"

Reunión anual con los bibliotecarios de los diferentes municipios con el Consell de Mallorca - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha celebrado este miércoles la reunión anual con los bibliotecarios de los diferentes municipios para impulsar una Red de Bibliotecas de la institución insular "más inclusiva y moderna".

Durante el encuentro, ha informado el Consell en nota de prensa, se ha hecho balance de las actuaciones impulsadas durante 2025 y se han establecido las líneas de actuación para el próximo año. Igualmente, ha sido un espacio de coordinación e intercambio de experiencias.

La vicepresidenta y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha destacado las bibliotecas como un pilar fundamental para garantizar el acceso universal a la cultura. Así, ha resaltado que la reunión permite escuchar a los profesionales par avanzar hacia una red "más moderna, inclusiva y adaptada a las necesidades actuales.

Uno de los puntos centrales de la jornada ha sido la adquisición y mantenimiento de las licencias del programa de gestión integral de bibliotecas (Sierra) y la presentación de dos nuevos proyectos que se prevé poner en marcha el próximo año.

Por un lado, el Club de Lectura Fácil, desarrollado en colaboración con la Coordinadora Balear de Personas con Discapacidad, con el objetivo de fomentar la lectura inclusiva.

Por otro, la incorporación de la figura del educador social en las bibliotecas, en colaboración con la Universitat de les Illes Balears (UIB), para reforzar el papel social de estos espacios.

También se han abordado otros aspectos, como la política de colección y adquisición o la gestión y coordinación de servicios que se pondrán en marcha, como el de acompañamiento del Centro Coordinador de Bibliotecas del Consell a los municipios, que hasta la fecha solo era posible de manera presencial y que a partir de ahora también se llevará a cabo mediante visitas virtuales y apoyo en línea.

En cuando a la formación del personal bibliotecario, el Centro Coordinador de Bibliotecas ha presentado la evaluación de las acciones formativas de este año y ha avanzado la previsión del programa para 2026.

Durante la reunión también se ha anunciado la redacción de nuevos convenios de colaboración entre el Consell de Mallorca y los municipios adheridos a la red de cara al próximo año.

Además, se ha valorado el funcionamiento de la Extranet, un recurso tecnológico estrenado este año, y se han comunicado las propuestas de mejora para optimizar esta red de comunicación interna.

La reunión ha concluido con una visita guiada al Centro Cultural La Misericòrdia y con la entrega de una bolsa elaborada con material reciclado por la Fundació Deixalles a los asistentes.