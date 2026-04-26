El Consell de Mallorca se reúne con las cadenas hoteleras de Cala Millor para analizar el impacto de las inversiones - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo del Consell de Mallorca, Guillem Ginard, se ha reunido con los representantes de las cadenas hoteleras de Cala Millor para analizar el impacto de las inversiones y abordar futuros proyectos.

Ginard, acompañado por el director insular de Turismo para la Gobernanza y la Sostenibilidad, Pedro Mas, también se ha encontrado con el presidente y el vicepresidente del Consorcio de Cala Millor, Joan Mestre y Pep Servera, respectivamente; y con los alcaldes de Sant Llorenç, Jaume Soler, y Son Servera, Jaume Servera.

El objetivo de todos estos encuentros, ha indicado la institución insular en un comunicado, ha sido conocer de primera mano el estado de los proyectos de mejora turística que tienen en marcha y continuar reforzando la colaboración institucional con el consorcio.

La jornada ha empezado con un encuentro en el Auditorio Sa Màniga con los alcaldes, los regidores de turismo y los miembros del Consorcio de Cala Millor. Posteriormente, la comitiva se ha reunido con los representantes de las principales cadenas hoteleras de Llevant.

"Esta visita nos permite conocer de primera mano el estado de los proyectos en marcha y, sobre todo, escuchar las necesidades del territorio para dar respuesta de manera coordinada", ha subrayado el conseller insular.

Ginard ha considerado que la colaboración institucional "es clave para garantizar que las inversiones tengan un impacto real y positivo tanto en los residentes como en los visitantes".

"Cala Millor es un ejemplo de destino que apuesta por la renovación y la innovación, y en el Consell de Mallorca continuaremos apoyando iniciativas que mejoren la experiencia turística, refuercen la sostenibilidad y diversifiquen la oferta. Además, el diálogo con el sector turístico nos ayuda a alinear estrategias y a afrontar conjuntamente los retos de futuro, consolidando Llevant como un referente dentro del conjunto de Mallorca", ha subrayado.

Por su parte, el presidente del Consorcio de Cala Millor y regidor de Turismo de Sant Llorenç, Joan Mestre, ha asegurado que la visita ha reforzado "la línea de trabajo y la voluntad compartida de impulsar proyectos que mejoren la calidad del destino".

"Continuamos avanzando con paso firme para consolidar Cala Millor como un referente en promoción turística, sostenibilidad e innovación", ha apuntado.

El vicepresidente del Consorcio de Cala Millor y regidor de Turismo de Son Servera, Pep Servera, ha remarcado también que "trabajar de manera coordinada es esencial para seguir mejorando nuestra oferta y dar respuesta a las necesidades del destino".

"La colaboración con el Consell de Mallorca nos permite fortalecer proyectos estratégicos y continuar avanzando hacia un modelo turístico más competitivo y sostenible, basado en la colaboración institucional", ha añadido.

Entre las obras finalizadas en estos municipios se han destacado centros deportivos, mejoras urbanas y viarias, reformas de oficinas de información turística y la ruta GR-226, ya presentada y que comprende los cinco municipios del Llevant de Mallorca.

La jornada ha finalizado con una reunión con los principales representantes de las cadenas hoteleras de Cala Millor, para analizar el impacto de las inversiones y abordar futuros proyectos estratégicos.