El Consell de Mallorca rinde homenaje a ocho personas por su contribución al mundo rural y la caza. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha celebrado un acto de reconocimiento a ocho personas de la isla vinculadas al mundo de la caza, en el marco de la tercera Feria de Caza y del Mundo Rural que se está celebrando durante este fin de semana en el Hipódromo de Son Pardo de Palma.

El vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, hizo entrega anoche de los reconocimientos a personalidades y entidades vinculadas al sector cinegético, según ha informado la institución insular en un comunicado.

También participaron en el homenaje el director insular de Caza, Sebastià Perelló, y del presidente del Instituto del Deporte Hípico de Mallorca (IEHM), Gaspar Oliver.

El acto de reconocimiento también contó con la presencia del padrino de la feria, el exfutbolista Francisco Soler Atencia, conocido como Chichi Soler.

En su discurso, Pedro Bestard agradeció a los galardonados su implicación en el mundo de la caza, una actividad tan arraigada en la sociedad mallorquina, al tiempo que explicó que se ha querido reconocer a personas muy jóvenes y también a otras con una destacada trayectoria en el mundo de la caza y mundo rural.

Las distinciones han sido para Jaume Coll Mayol, un niño vinculado al mundo rural protagonista de la cuenta de instagram 'Es petit racó d'en Jaumet', un espacio digital para dar a conocer el cuidado del mundo rural; José Balboa Pujol, joven cetrero, miembro del Club de Cetrería Tramuntana; Bárbara Morro Nadal, joven cazadora de la modalidad de caza de cabritos con perros y lazo, entre otras modalidades; Toni Sagrera Campos, joven cazador de la modalidad de perdiz con reclamo, que es el miembro más joven de la Asociación de Cazadores con Perdiz en Reclamo; Margalida Vidal Vadell, presidenta de la Sociedad de Cazadores con galgos; Jaume Ramis Cladera, cazador y tirador veterano, directivo histórico de la Federación Balear de Caza; Sebastià Carrió Marimón, cazador veterano en la modalidad de perros ibicencos, y Miquel Cifre Llompart, 'Paparrí', cazador de 91 años en la modalidad con filats a coll y protagonista del cartel de la feria.

También, anoche tuvo lugar la entrega de premios del concurso fotográfico de temática de caza y mundo rural y una actuación musical a cargo del cantautor mallorquín Tomeu Penya.