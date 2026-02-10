Consell de Mallorca simplifica la carta de artesano y maestro artesano

La vicepresidenta y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, y el conseller de Hacienda, Innovación y Función Pública del Consell de Mallorca, Rafael Bosch. - GOBERN DE MALLORCA

PALMA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha anunciado este martes la puesta en marcha de medidas para simplificar "notablemente" los trámites administrativos para obtener o renovar la carta de artesano, la carta de maestro artesano, la carta de maestro artesano honorífico y el documento de cualificación artesanal (DQA).

En un comunicado de la institución se ha anunciado que se va a dejar de solicitar DNI, la vida laboral, el certificado de empadronamiento, el alta a la Seguridad Social y las titulaciones universitarias para su tramitación, gracias a la integración con la Sede Electrónica y las plataformas de interoperabilidad.

"Con esta medida damos una respuesta clara a una reivindicación histórica del sector: menos papeles y más facilitados, para que los artesanos se puedan centrar en su trabajo", ha declarado la vicepresidenta y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca.

Por su parte, el conseller de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch, ha destacado el esfuerzo del Consell para avanzar hacia una administración más ágil y moderna. "Durante meses se ha estado trabajando en el desarrollo de un proyecto piloto transversal, que nos permite extraer conclusiones aplicables al conjunto de la administración insular, avanzando hacia un modelo más eficiente y centrado en la ciudadanía", ha destacado.

De esta forma, debido a la integración con la Sede Electrónica y las plataformas de interoperabilidad, el Consell puede consultar directamente los datos registrados por los artesanos, como el padrón o la vida laboral, siempre con el consentimiento de la persona interesada.

PRIMERA PARTE DEL PLAN DE INTEGRACIÓN DIGITAL

Este conjunto de actuaciones forma parte de la primera fase de un plan más amplio que el Consell de Mallorca desarrolla desde hace dos años a través de las áreas de Artesanía y el equipo de Administración Electrónica, compuesto por Modernización y la Oficina Técnica de Transformación Digital.

El objetivo final es implantar un programa integral de gestión de las acreditaciones artesanas que sustituya los sistemas actuales basados en herramientas ofimáticas genéricas y permita una gestión más ágil, eficiente y segura.