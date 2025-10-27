El Consell de Mallorca suspende el segundo intento para conceder las 654 plazas de alquiler turístico

PALMA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Consell de Mallorca ha suspendido el segundo intento para conceder 654 plazas de alquiler turístico, que trataba de comercializar desde principios de septiembre.
De esta manera, la institución insular ha notificado a los interesados para conseguir estas plazas la cancelación del procedimiento de adjudicación, según ha adelantado 'Diario de Mallora' y han confirmado desde el Consell de Mallorca a Europa Press.
Este trámite se había iniciado después de que se tuviera que anular el primero debido a la saturación de la plataforma informática para presentar las solicitudes, incidencia que no habría quedado resuelta para este segundo intento, por lo que todavía se podría probar a convocar una tercera vez.