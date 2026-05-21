Consell de Mallorca y UIB firman un convenio contra la violencia machista que arrancará con cursos a clubes deportivos

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el rector de la UIB, Jaume Carot, en la firma del convenio contra la violencia machista. - EUROPA PRESS

PALMA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca y la Universitat de les Illes Balears (UIB) han firmado un convenio de colaboración para luchar contra la violencia machista, que empezará después del verano con cursos en clubes deportivos y entidades de ocio.

El presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, y el rector de la UIB, Jaume Carot, han rubricado este jueves el acuerdo con el tratan de "sumar esfuerzos, experiencias y conocimientos" por esta causa y aspirar a la igualdad entre hombres y mujeres.

El convenio tendrá una vigencia de dos años con posibilidad de prorrogarse por otros dos más y contempla la creación de una comisión de seguimiento de las iniciativas que desarrollen ambas entidades.

Galmés ha mostrado su "satisfacción" por la firma del convenio, que pretende aportar un "grano de arena" a la lucha contra la violencia contra las mujeres, ya que, desde el principio de la legislatura, tratan de "actuar" en este ámbito y no solo hacerlo "de palabra". Por su parte, Carot ha subrayado la importancia de la firma de este convenio, al reflejar la "voluntad de colaboración" entre las instituciones.

Por otra parte, han mostrado su apoyo a la familia de la mujer y el hijo recientemente asesinados en Dolores (Alicante) por parte de la pareja y padre de las víctimas de este caso de violencia machista, dado que no han podido asistir al minuto de silencio convocado en el Consolat de Mar a la misma hora de la firma del convenio.