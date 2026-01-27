El Consell de Menorca y el Ayuntamiento de Es Castell muestran su apoyo a la familia del fallecido

MENORCA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Menorca ha hecho público su "más sincero pésame" a las familias y seres queridos del hombre de 65 años que ha fallecido en la Cala Sant Esteve a causa del desprendimiento de una roca de grandes dimensiones del acantilado que ha caído sobre su dormitorio, un suceso en el que también ha resultado herida de gravedad su mujer de 62 años.

"Trasladamos nuestro apoyo a la persona herida y nos ponemos a su disposición, así como de los vecinos de la zona", han manifestado desde la administración insular.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Es Castell han expresado también su "más sentido pésame por la tragedia que ha costado la vida a uno de nuestros vecinos, en la Cala Sant Esteve". "Queremos trasladar todo nuestro apoyo, afecto y respeto a la familia, amistades y personas cercanas, en estos momentos tan difíciles", han añadido.

Finalmente, han mostrado su apoyo a la persona herida "vecina y compañera nuestra". "Quedamos a disposición de las familias y de todas las personas afectadas para ofrecer la ayuda que sea necesaria", han concluido.