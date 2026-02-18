El Consell de Menorca no limitará la entrada de vehículos este verano

Archivo - Sede del Consell de Menorca - EUROPA PRESS - Archivo

El PP dice que la izquierda "limitaría los vehículos sin garantías jurídicas, solo por vender algo"

El PSOE critica la renuncia a la limitación este verano y lo considera una "falta absoluta de planificación"

MENORCA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell Insular de Menorca no aplicará la limitación de la entrada de vehículos este verano, cuando sí quedarán instaladas las cámaras en los puertos, avanzando conforme al plan previsto mientras se finaliza la redacción del reglamento que dará cobertura jurídica definitiva al sistema.

El secretario general del PP de Menorca, Cristóbal Marqués, ha subrayado este miércoles que "la izquierda, acostumbrada a chapuzas, haría una limitación de vehículos sin garantías jurídicas, solo por vender que hacen algo".

"En el PP no somos así y queremos hacer las cosas bien. Nuestro compromiso es claro y limitaremos la entrada de vehículos en Menorca", ha manifestado, a la vez que ha considerado que no se puede exigir "resolver en dos años lo que la izquierda no abordó en ocho".

Por otro lado, el PP ha defendido la gestión que está llevando a cabo el equipo de gobierno del Consell Insular en el Departamento de Movilidad, donde en esta legislatura "se ha pasado de una situación de estancamiento a una etapa de planificación y ejecución".

El secretario general de los 'populares' menorquines ha destacado que el inicio, después de diez años de paralización, de las obras de los tramos de Rafal Rubí y Talatí, demuestra que "frente a la parálisis de los ocho años de gobierno del tripartito, que dejó proyectos estratégicos bloqueados y expedientes enquistados, el PP tiene capacidad de planificación y acción".

"En solo dos años se ha hecho más por ordenar y activar el área de Movilidad que en toda la legislatura anterior. Nos encontramos con la carretera parada, las concesiones de autobús caducadas desde 2020, la ITV en huelga, y nada preparado para una limitación de vehículos", ha indicado.

Marqués ha recordado que el PP se comprometió a finalizar los tramos pendientes de la carretera general entre Maó y Alaior y está cumpliendo "pese a los intentos de la izquierda de paralizarlos, los tramos de Talatí y Rafal Rubí ya están en marcha, culminando así una infraestructura estratégica para la seguridad vial y la conectividad insular".

En relación con los contratos de transporte público, Marqués ha recalcado que los anteproyectos ya están aprobados y se están terminando los pliegos.

"Es el colmo que el secretario general del PSOE, Pepe Mercadal, diga que la tramitación va lenta. Igual que la ITV, la dejan en huelga y en precario y ahora pide explicaciones al PP. Las explicaciones debería pedirlas a Susana Mora y a sus socios de Més per Menorca, que destituyeron a la que era su consellera por el bloqueo del departamento", ha concluido.

EL PSOE CARGA CONTRA EL CONSELL

El PSOE de Menorca ha criticado la decisión del gobierno del Consell Insular de Menorca de renuncicar a limitar la entrada de vehículos este verano.

Según el secretario general socialista, Pepe Mercadal, evidencia una "falta absoluta de planificación y liderazgo ante uno de los principales problemas que sufre Menorca: la movilidad durante la temporada turística".

Mercadal ha subrayado que la saturación en las carreteras durante los meses de verano es una de las principales preocupaciones tanto de los residentes como de los visitantes y ha advertido que "este problema no se resolverá ampliando infraestructuras ni construyendo más carreteras".

"Menorca no necesita más asfalto; necesita gestionar mejor la movilidad", ha afirmado, a la vez que ha defendido el refuerzo del transporte público como una de las principales soluciones para reducir la saturación viaria.

En este sentido, ha destacado que "la única medida realmente valiente aplicada hasta ahora ha sido la gratuidad del autobús impulsada y financiada por el Gobierno central, que el PP ha cuestionado constantemente en lugar de aprovecharla".

Asimismo, ha señalado que la responsabilidad de plantear soluciones estructurales recae en el Consell Insular de Menorca, que actualmente revisa la concesión del servicio de autobuses.

No obstante, ha criticado que el proceso se está desarrollando con "una lentitud excesiva" y con un proyecto que considera "desfasado e incapaz de dar respuesta a los problemas reales de movilidad de la isla".

Según Mercadal, una de las medidas que podría contribuir a reducir la saturación es la limitación de la entrada de vehículos a Menorca. "Hace tres años que se puede aplicar y el PP no ha hecho absolutamente nada", ha denunciado.

También ha recordado que el PSOE presentó un reglamento para avanzar en esta regulación, pero que el gobierno insular lo rechazó. Así, ha subrayado que si hubieran aceptado la propuesta socialista, "hoy Menorca estaría preparada para aplicar la limitación de vehículos".

Por otra parte, los socialistas han calificado de "especialmente grave" que el Consell justifique los retrasos asegurando que el departamento "no da abasto".

"Esta afirmación muestra un problema de dirección política y no del personal público, no se puede culpar a los funcionarios cuando lo que falla es la gestión política", ha dicho el secretario general.

Además, quien ha remarcado que "cuando hay recursos para contratar servicios de 'coach' en algunos departamentos pero no para resolver cuestiones estratégicas como la movilidad, el problema es claramente de prioridades políticas".

Por otro lado, el PSOE de Menorca ha reconocido que las dificultades del servicio de ITV se iniciaron durante la etapa de gobierno progresista, pero han recordado que el actual ejecutivo de Adolfo Vilafranca ha tenido la oportunidad de solucionar definitivamente el problema.

"El PP se presentó a las elecciones prometiendo una solución y lo que ha hecho es exactamente lo contrario: prorrogar el contrato y perpetuar el problema", han concluido.