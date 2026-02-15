El Consell y la OCB conmemoran la primera lectura pública de La Balanguera en el año 1903. - OCB

PALMA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca y la Obra Cultural Balear (OCB) han conmemorado este domingo la primera lectura pública de La Balanguera, que se hizo en 1903 en el Gran Hotel.

La cita, considerada un hito destacado en la cultura mallorquina, ha sido recordada en el CaixaFòrum con la lectura del poema de Joan Alcover a cargo Josep Lluís Pol y la actuación del Coro Juvenil del Teatre Principal.

Tal día como hoy pero del año 1903, Joan Alcover recitó La Balanguera ante el público reunido en el Gran Hotel para celebrar que Costa y Llobera había sido proclamado 'Mestre en Gai Saber', en los Juegos Florales del año 1902.

El que fuera conseller de cultura del Consell de Mallorca Damià Pons tuvo la iniciativa en 1997 de colocar una placa en el mismo lugar donde se había producido aquella celebración. Sin embargo, con el paso de los años y a causa de algunas reformas en el edificio, la placa ya no era visible.

El acto de este domingo marca el inicio de las conmemoraciones previstas con motivo del centenario de la muerte de Alcover y del estreno musicado de La Balanguera.

El presidente de la OCB, Antoni Llabrés, ha destacado que Alcover supo ver que los pueblos "no se mantienen vivos por inercia sino que se mantienen vivos porque hilan, porque no se paran, porque luchan por su identidad, porque quieren ser... Porque saben de dónde vienen y porque deciden hacia donde quieren ir".

La Balanguera, ha añadido, es esta metáfora poderosa en la que "la hilandera tenaz y paciente, construye el futuro con el hilo del pasado".