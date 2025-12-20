El Consell organiza una jornada de donación de sangre en La Misericòrdia de Palma - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha organizado este sábado, en colaboración con el Banco de Sangre y Tejidos de las Baleares, una jornada de donación de sangre en La Misericòrdia de Palma.

En una nota de prensa, el Consell ha informado que, entre las 10.00 y las 14.00 horas, numerosas personas se han acercado a la sala del Pati de les Dones del Centre Cultural La Misericòrdia para donar sangre y contribuir, de este modo, a reforzar las reservas de sangre en unas fechas especialmente significativas.

La vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha hecho referencia al lema de Navidad de este año del Consell para celebrar el éxito de la convocatoria: "una Navidad bien mallorquina también es una Navidad solidaria. Es un orgullo ver como el Centre Cultural se ha convertido estos días previos a las fiestas navideñas en un espacio donde la cultura y la solidaridad conviven".

Roca también ha expresado su agradecimiento a todas las personas que han participado en esta jornada solidaria y ha animado la ciudadanía a seguir disfrutando de las actividades navideñas programadas en el Centre Cultural durante los próximos días. "Es un placer ver como la ciudadanía responde con tanta generosidad", ha afirmado la vicepresidenta del Consell y consellera insular de Cultura y Patrimonio, quien ha invitado a todo el mundo a "seguir viviendo el espíritu de la Navidad en La Misericòrdia y a participar de todas las propuestas que se han preparado".

Durante estos días, La Misericòrdia continúa siendo un punto de encuentro donde disfrutar de las actividades programadas por el Consell de Mallorca para esta Navidad. Este fin de semana, en el jardín del Centre Cultural se celebra la Fira Artesana, que reúne artesanos de Mallorca con productos elaborados a mano y propuestas tradicionales para todos los públicos. La muestra se podrá visitar hasta este domingo, 21 de diciembre, y también contará con actuaciones musicales pensadas para todas las edades.