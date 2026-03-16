El Consell programa visitas patrimoniales gratuitas en Mallorca entre marzo y junio y suma dos espacios más

El presidente del Consell, Llorenç Galmés y la vicepresidenta y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, durante una visita al Conjunto de Bellpuig. - CONSELL

PALMA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha puesto en marcha una nueva edición del programa de visitas patrimoniales gratuitas que se desarrollarán entre marzo y junio en varios municipios de la isla.

Según ha informado la institución insular este lunes en un comunicado, la iniciativa busca que los visitantes descubran espacios de gran valor histórico y etnológico mediante visitas guiadas abiertas al público, con el objetivo de poner en valor el patrimonio de Mallorca.

El programa comenzará este sábado, 21 de marzo, con la visita a la almazara de Son Torrella, un espacio emblemático que permite conocer de cerca la tradición oleícola de la isla.

Este año, la iniciativa se ha ampliado con dos espacios relacionados con el patrimonio molinero: el molino de viento harinero d'en Fraret y la harinera d'en Beió, en Manacor.

A estos se suman espacios que ya formaban parte del programa, como el conjunto de Bellpuig, en Artà; los molinos hidráulicos de la finca pública de Galatzó, en Calvià; y la noria del Hort d'en Copido, en Alcúdia.

PROGRAMACIÓN DE MARZO A JUNIO

Una de las actividades se centrará en la almazara de Son Torrella, en Santa Maria del Camí, con visitas programadas los días 21 y 28 de marzo a las 10.30 horas. El punto de encuentro será la intersección del camino de Coanegra con el camino de Son Torrella, y la duración aproximada de la actividad será de una hora.

Asimismo, se han previsto visitas al molino de viento harinero d'en Fraret y a la harinera d'en Beió, en Manacor, que tendrán lugar los días 10 de abril y 15 de mayo a las 10.00 horas. El punto de encuentro será el paseo del Ferrocarril, 62, frente al Auditorio de Manacor, y la actividad durará aproximadamente dos horas y media.

El programa incluye también recorridos por el conjunto de Bellpuig, en Artà, que se celebrarán los días 25 de abril, 9 de mayo y 13 de junio a las 10.30 horas. El punto de encuentro será el Centre d'Artesania. Marca d'Artà, en la avenida de Costa i Llobera, 6, y la visita durará unas tres horas.

Otra de las propuestas permitirá conocer la noria del Hort d'en Copido, situada en la ciudad romana de Pollentia, en Alcúdia. Esta actividad se celebrará el 23 de mayo a las 10.30 horas, con punto de encuentro en la entrada del yacimiento, en la avenida de los Príncipes de España. La duración estimada será de dos horas.

Por último, el programa contempla una visita a los molinos hidráulicos de Galatzó, en Calvià, prevista para el 6 de junio a las 10.00 horas. El encuentro con los participantes será en el aparcamiento de la finca pública de Galatzó, y la actividad durará aproximadamente dos horas y media.

Las visitas serán gratuitas, aunque requerirán inscripción previa. Las personas interesadas podrán reservar plaza o solicitar más información a través del correo electrónico visitapatrimoni@conselldemallorca.net . Las plazas son limitadas y se asignarán por orden de inscripción.

La vicepresidenta del Consell y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha recordado el impulso que la institución insular ha dado al patrimonio de la isla, como es el caso del monasterio de Bellpuig. El Consell inició en enero de 2024 las obras en este monasterio en Artà, que hasta entonces estaban paralizadas, y en septiembre del mismo año lo abrió al público.

"Desde entonces se han impulsado un proyecto de interpretación del monasterio, con cinco paneles informativos para que los visitantes puedan conocer en profundidad su historia y las diferentes partes que lo integran, y también se han organizado conciertos y visitas guiadas", ha concluido.