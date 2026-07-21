El Consell reúne a los ayuntamientos de Mallorca para avanzar en la elaboración del I Plan Insular de Juventud

Foto de archivo del presidente del Consell de Mallorca junto a regidores de Juventud de los municipios - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha reunido a los regidores y técnicos municipales responsables del área de juventud de los municipios de la isla en una jornada de trabajo enmarcada en el proceso de elaboración del I Plan Insular de Juventud de Mallorca.

Según ha informado la institución insular, el encuentro ha permitido compartir con los ayuntamientos el estado de los trabajos del futuro plan, así como recoger las aportaciones, necesidades y retos que los municipios detectan en materia de políticas juveniles.

Esta reunión se suma al proceso participativo iniciado por el Consell con la constitución del Espacio Consultivo del I Plan Insular de Juventud, integrado por representantes de entidades juveniles y de las organizaciones políticas juveniles de Mallorca, así como a la elaboración de un diagnóstico de la situación de los jóvenes de entre 14 y 30 años.

Este estudio, que servirá de base para la redacción del plan, se está elaborando a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), de la Encuesta de juventud de Baleares 2022 del IBJove y de la Encuesta sobre la situación de las personas jóvenes en Mallorca 2026 impulsada por la institución insular.