El Consell reúne a más de 300 niños y adolescentes en la feria 'La Mallorca que queremos' . - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 9 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 300 niños y adolescentes han participado este sábado en la feria 'La Mallorca que queremos', el primer encuentro impulsado por el Consejo de la Infancia y la Adolescencia de Mallorca (CIAM) del Consell de Mallorca, que ha convertido el Centro de Tecnificación Deportiva de Baleares en un espacio de encuentro, participación activa y escucha de los más jóvenes.

La iniciativa, según ha indicado la institución insular en un comunicado, ha reunido a participantes de diferentes puntos de la isla, con el objetivo de compartir ideas, inquietudes y propuestas para avanzar hacia una Mallorca más inclusiva, respetuosa y comprometida con los derechos de la infancia y la adolescencia.

La jornada se ha celebrado en el marco del Día Internacional de las Familias, que se conmemora el próximo 15 de mayo, con el objetivo de poner en valor el papel fundamental de la familia.

"Esta feria demuestra que los niños y adolescentes tienen mucho que decir sobre el presente y el futuro de Mallorca. Su participación no solo es necesaria, sino imprescindible para construir una sociedad más justa, cohesionada y adaptada a las necesidades reales de la ciudadanía", ha destacado el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, durante su visita a la feria.

Galmés ha añadido que en el Consell de Mallorca seguirán impulsando espacios como este, que fomenten la participación activa y garanticen que la voz de los más jóvenes sea escuchada y tenida en cuenta en la toma de decisiones.

A lo largo de la mañana, los participantes han podido formar parte de diversos laboratorios creativos dinamizados por los propios niños y adolescentes miembros del CIAM.

Estos espacios han incluido el laboratorio 'Creamos con colores', centrado en expresar cómo se sienten viviendo en Mallorca y qué significa para ellos ser niños o adolescentes hoy; 'Construimos con magia', orientado a imaginar y crear colectivamente la isla que desearían habitar; 'Participamos con letras', dedicado a la redacción de relatos que formarán parte de un cuadernillo o libro recopilatorio futuro, y 'Nosotros decidimos', un espacio de reflexión sobre qué no funciona en Mallorca y qué mejoras proponen para el bienestar de la infancia y la adolescencia.

Más allá de los espacios de participación, la jornada ha incorporado una amplia programación lúdica y familiar pensada para que niños y familias pudieran disfrutar juntos de una experiencia completa.

Los más pequeños han participado en actividades de pintacaras con Educaclown y han disfrutado de una ludoteca cultural con propuestas de juego y entretenimiento.

También han participado los Bomberos de Mallorca, que han acercado su trabajo a los niños con una exhibición de la patrulla canina y la presencia del helicóptero Sa Milana, que los niños han podido ver de cerca.

La feria ha incluido también un desayuno compartida entre todos los participantes y sus familias, reforzando este espíritu de convivencia y celebración conjunta. La clausura ha corrido a cargo del grupo infantil Cucorba, que con su concierto ha puesto el broche final a una jornada participativa.