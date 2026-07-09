El Consell rinde homenaje a las víctimas de los terremotos en Venezuela con un minuto de silencio. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha rendido homenaje este jueves a las víctimas de los terremotos registrados en Venezuela con un minuto de silencio celebrado en el pleno de la institución, en el que han participado representantes de la Asociación de Venezolanos en Baleares.

Según ha informado la institución insular en un comunicado, el presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha leído una declaración institucional en la que ha trasladado la consternación de la corporación por la tragedia y ha expresado la solidaridad del pueblo de Mallorca con las personas afectadas.

La institución ha recordado además que esta semana ha abierto, junto con el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, una convocatoria dotada con 150.000 euros para financiar proyectos de ayuda humanitaria dirigidos a la población afectada por los terremotos.

APOYO A LAS PERSONAS CON HUNTINGTON

Durante la sesión plenaria también se ha leído una declaración institucional con motivo del Día Mundial de la Enfermedad de Huntington, en la que el Consell ha reiterado su apoyo a las personas afectadas y a sus familias y ha contribuido a dar visibilidad a esta enfermedad neurodegenerativa.

Antes del pleno, Galmés se ha reunido con la presidenta de la Asociación Balear de la Enfermedad de Huntington, María Inti, para conocer de primera mano la situación de las personas afectadas y las principales necesidades de sus familias.