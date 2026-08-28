El Consell subvenciona los actos de conmemoración de los municipios centenarios de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha presentado una convocatoria de subvenciones dirigida a municipios de la isla para sufragar los actos que se celebren, o se hayan celebrado, para conmemorar el centenario de su independencia o constitución.

Las localidades tienen que haber celebrado los 100 años durante el 2024, 2025 o 2026, según ha indicado en nota de prensa la institución insular.

Los pueblos que cumplen este requisito son Consell, Lloret de Vistalegre, Mancor de la Vall y ses Salines. El presupuesto para esta convocatoria es de 150.000 euros, pero el importe máximo que puede solicitar cada Ayuntamiento para el proyecto presentado es de 37.500 euros.

El conseller insular de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch, ha afirmado que esta convocatoria quiere ayudar a conmemorar una decisión que se tomó hace 100 años.

"Una decisión valiente de una comunidad que, con juicio, esfuerzo y mucha estima por su pueblo, decidieron avanzar con voz propia. No pidieron privilegios, sino una cosa muy sencilla y muy poderosa al mismo tiempo: gobernarse con proximidad, decidir pensando en sus vecinos y construir un futuro con raíces", ha indicado.

La convocatoria tiene por objeto reforzar la historia de cada municipio y el sentimiento de pertenencia de su ciudadanía, promover actos que sirvan como punto de encuentro intergeneracional y como ocasión para revalorizar el patrimonio histórico, y conseguir que la población mallorquina conozca las fechas de independencia municipal o constitución.