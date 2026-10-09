La Conselleria de Asuntos Sociales abre 30 nuevas plazas de funcionarios para agilizar sus trámites

Archivo - 202604245245f75e095a5ea011d742b6ae12742d.jpg - CAIB - Archivo

PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado una dotación extraordinaria de 30 puestos de trabajo de personal funcionario de la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia con el objetivo de agilizar trámites e incrementar la atención a la ciudadanía.

Lo ha anunciado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern celebrada este viernes.

Las plazas de nueva creación serán en Mallorca, Menorca y Eivissa y entre ellas figuran las de gestores y tramitadores de prestaciones, puestos base de técnico superior, de auxiliar, jefes de sección, jefe de Departamento de Infancia, Juventud, Emancipación y Programas de Autonomía Personal y jefes de los servicios Jurídico, de Accesibilidad Universal y de Procesos de Autonomía Personal.

También se han creado plazas de atención a la ciudadanía con perfiles como técnico superior con especialidad sociología o psicología, puestos de trabajador social, de educador de emancipación y de educador de ejecución de medidas de justicia juvenil no privativas de libertad.