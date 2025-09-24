Consenso parlamentario para reclamar mejoras en los cuidados paliativos pediátricos

PALMA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Salud del Parlament ha aprobado este miércoles con amplio consenso una iniciativa del PSIB para reclamar mejoras en los cuidados paliativos pediátricos.

Todos los puntos de una Proposición No de Ley (PNL) defendida por la diputada socialista Patricia Gómez han sido aprobados por unanimidad, a excepción de uno que, por los votos en contra del PP, ha cosechado un empate y que instaba al Govern a proporcionar atención presencial las 24 horas de los 365 días del año por parte de los profesionales especializados.

Sí que ha prosperado de este modo instar al Ejecutivo autonómico a fidelizar a los profesioales expertos en cuidados paliativos, así como que se ofrezcan a los profesionales eventuales contratos de larga duración para evitar la excesiva rotación en la unidad de cuidados paliativos pediátricos.

En virtud de la iniciativa, el Parlament pide también al Ejecutivo autonómico que trabaje para detectar a los pacientes que se puedan beneficiar de los cuidados paliativos, y al Gobierno central que revise y actualice la guía de cuidados paliativos pediátricos.

En materia de cuidadores, los grupos piden que se promocionen medidas y programas para prevenir y detectar el riesgo de fatiga del cuidados y que se instaure un programa de respiro del cuidador de los niños que se encuentran en situación paliativa.

La Comisión de Salud ha reclamado también por unanimidad que se ofrezca, siempre que sea la preferencia de las familias, que los pacientes mueran en sus domicilios en compañía de los profesionales necesarios, y que se ofrezca formación específica en cuidados paliativos pediátricos a todos los profesionales sanitarios y no sanitarios que participen en la atención a niños y jóvenes.

PREVENCIÓN DE AGRESIONES A SANITARIOS

La comisión ha aprobado, por otra parte, una iniciativa de Vox relativa a la prevención de agresiones a profesionales sanitarios para pedir al Govern que revise y actualice periódicamente el plan de prevención para incorporar medidas más eficaces y formación para el personal implicado.

Los grupos piden campañas de sensibilización y que se amplíen los medios de prevención y disuasión como alarmas, cámaras y personal de seguridad en los centros sanitarios.