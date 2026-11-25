El Conservatorio Superior de Música de Baleares celebra su 25 aniversario con un congreso y varios conciertos - CAIB

PALMA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Conservatorio Superior de Música de Baleares conmemorará este año su 25º aniversario con una programación especial de conciertos, encuentros académicos y actividades abiertas al público, como un congreso sobre Manuel de Falla.

Los actos, organizados por la entidad pública empresarial Ensenyaments Artístics de Baleares, comenzarán esta misma semana con dos 'stages' intensivos que combinarán la formación práctica del alumnado con dos citas abiertas al público.

El primero, según ha informado la Conselleria de Educación y Universidades en un comunicado, será el 'stage' de Big Band Ensemble, que tendrá lugar entre el 23 y el 27 de noviembre.

Está centrada en el repertorio para gran formación de jazz y contará con la Jazz Ensemble bajo la dirección de Àlex Cassanyes. El trabajo culminará con un concierto de clausura el viernes 27 de noviembre a las 20.00 horas.

El segundo será el 'stage' Sinfónico, del 23 al 28 de noviembre, dedicado a la práctica orquestal con la Orquesta Sinfónica, bajo la batuta del compositor y director Salvador Brotons.

El concierto final tendrá lugar el sábado 28 de noviembre, a las 20.00 horas, con un programa integrado por 'Música per a orquestra núm. 3', del compositor mallorquín Josep Prohens; 'Phaedo, op. 54', del propio Salvador Brotons, y las 'Suites núm. 1 y núm. 2' de Manuel de Falla.

Este concierto sinfónico servirá también como acto de clausura del congreso internacional 'Manuel de Falla en la isla. Arte, cultura y modernidad en la Mallorca de los años 30', que se celebrará del 26 al 28 de noviembre con inscripción gratuita.

Impulsado por el Departamento de Musicología del Musib y el Departamento de Ciencias Históricas y Teoría de las Artes de la Universitat de les Illes Balears (UIB), el encuentro se enmarca en el Año Manuel de Falla, que conmemora el 150º aniversario de su nacimiento y toma como punto de partida la estancia del compositor en Mallorca entre 1933 y 1934, invitado por Joan Maria Thomàs.

El congreso reunirá a investigadores de universidades e instituciones de España, Francia, Polonia, Canadá y Estados Unidos, con conferencias de Carol Hess (Universidad de California en Davis) y Eduard Moya (UIB).

Las sesiones tendrán lugar en el Conservatorio y en el edificio Sa Riera de la UIB, y se completarán con una visita a la Partituroteca de la UIB y un recorrido por Gènova y Valldemossa.

MÁS ACTOS DE ANIVERSARIO

Tras este inicio, el Conservatorio continuará la programación del 25º aniversario con nuevos proyectos artísticos y 'stages' liderados por profesionales de reconocida trayectoria. En el ámbito del jazz, la Big Band Ensemble trabajará en diversas etapas bajo la dirección de Ernesto Aurignac y Paloma Cosano.

En cuanto a la programación sinfónica, destacan las citas de Febrero en Manacor, en el que la Orquesta del Conservatorio interpretará el 'Réquiem' de Wolfgang Amadeus Mozart, y el tercer 'stage' sinfónico, en el que la Orquesta Sinfónica actuará bajo la dirección de Víctor Pablo Pérez en un concierto que dará protagonismo al alumno ganador del concurso de solistas del Musib.

Con la voluntad de extender la conmemoración a todo el archipiélago, en el mes de marzo la Orquesta de Cuerda ofrecerá un concierto en el Teatre des Born de Ciutadella (Menorca).

En Palma, uno de los actos más singulares del aniversario tendrá lugar el 13 de marzo en los patios del centro de Palma. Durante esta jornada de puertas abiertas, la actividad artística del centro saldrá al exterior con recitales y propuestas musicales de libre acceso para mostrar de cerca la vida académica y la calidad de los estudios superiores de música.