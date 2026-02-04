El Conservatorio Superior organiza dos proyectos formativos de alto nivel con conciertos gratuitos

Archivo - La orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior de Música de Baleares. - GOVERN - Archivo

PALMA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Conservatorio Superior de Música de Baleares (Csmib), centro dependiente de la Conselleria de Educación y Universidades, organiza el II Stage Sinfónico y del II Stage Big Band, dos proyectos formativos de alto nivel que culminarán con una serie de conciertos abiertos al público en el Auditori del centro.

Según ha informado la Conselleria en nota de prensa, el II Stage Big Band del Csmib tendrá lugar este viernes (20.00 horas) bajo la dirección de Néstor Giménez, con un programa que incluye obras de Jay Jennings, Esperanza Spalding, Richie Beirach, entre otros compositores de referencia del jazz contemporáneo.

Por otra parte, el II Stage Sinfónico del Csmib culminará con un concierto el sábado (20.00 horas), dirigido por el prestigioso maestro Manel Valdivieso, con un repertorio que incluye obras de I. González Rosado, Antoni Ros-Marbà y Benjamin Britten.

Esta segunda edición del Stage Sinfónico supone un hito en la trayectoria del centro, según han subrayado, ya que por primera vez el alumnado del Csmib compartirá escenario con estudiantes de los conservatorios profesionales de Mallorca, Menorca e Ibiza, un hecho que consolida una experiencia de cooperación educativa interinsular sin precedentes en el ámbito de la formación musical superior del archipiélago.

El proyecto cuenta con la dirección del maestro Manel Valdivieso, referente en la dirección orquestal y pedagógica, y con la participación excepcional del compositor Antoni Ros-Marbà, de quien se interpretará una obra bajo su propia supervisión pedagógica, lo que aporta un valor formativo singular al proceso de trabajo orquestal.

La participación del alumnado de Menorca e Ibiza ha sido posible gracias al patrocinio de la Fundació Baleària, que ha becado los desplazamientos marítimos.

Los conciertos del II Stage Sinfónico y del II Stage Big Band son de entrada gratuita con reserva previa a través de la web del conservatorio.

Los stages del Csmib constituyen una de las experiencias más relevantes del plan de estudios, ya que reproducen el funcionamiento real de una orquesta o de una big band profesional y actúan como un puente directo hacia la futura inserción laboral del alumnado en grandes formaciones sinfónicas y jazzísticas, según han añadido.