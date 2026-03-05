El Consolat de Mar recibe al ConectaBalear Manacor tras ganar la Copa del Rey de voleibol - CAIB

PALMA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha presidido este jueves la recepción en la capilla del Consolat de Mar al equipo ConectaBalear Manacor tras ganar la Copa del Rey 2026 de voleibol.

Durante el acto, Prohens ha dado la enhorabuena a los jugadores que, ha dicho, "ya han pasado a la historia en mayúsculas del deporte en las Islas y de toda España".

"Este título es fruto del esfuerzo, de la constancia, del sacrificio, del talento y de la excelencia de todos los jugadores, del club y del cuerpo técnico", ha destacado.

Han asistido también a la recepción el alcalde de Manacor, Miquel Oliver; el director general de Deportes, Joan Antoni Ramonell; y el gerente de la Fundación para el Deporte Balear, Eladi Huertas, entre otras autoridades.