El Consorcio del Acantilado del puerto de Maó acuerda actuaciones a cinco años por valor de 10 millones de euros - CAIB

MENORCA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio del Acantilado del puerto de Maó ha aprobado un plan de actuaciones a cinco años que prevé una inversión global de diez millones de euros para ejecutar tareas de mantenimiento y obras de consolidación de la fachada marítima del puerto.

En concreto, la inversión prevista para 2026, el primer año de ejecución del plan, asciende a 2,7 millones de euros y permitirá actuar en puntos especialmente críticos como la zona de la empresa Xoriguer y la zona de Hacienda, entre otras intervenciones prioritarias destinadas a reforzar la seguridad del acantilado.

El acuerdo se ha formalizado en el marco del Consorcio del Acantilado del puerto de Maó, integrado por el Ayuntamiento, el Govern y el Consell Insular de Menorca, una vez aprobado el presupuesto de 2026 y la hoja de ruta de inversiones para los próximos años.

Las tres administraciones han coincidido en la necesidad de mantener la colaboración y el diálogo institucional para garantizar la ejecución del plan y movilizar los recursos necesarios, según han informado el Consell y el Govern en sendas notas de prensa.

En el marco de la financiación de 2026, el Govern aportará un millón de euros para actuaciones de consolidación estructural en los puntos más críticos, mientras que el Consell de Menorca y el Ayuntamiento de Maó contribuirán con 130.000 euros cada uno. Además, el Consell Insular dotará al Consorcio de un crédito adicional de 1,5 millones de euros.

Paralelamente, se llevarán a cabo actuaciones técnicas esenciales para garantizar la seguridad de las personas y los bienes, como la consolidación de la zona de Hacienda, el diagnóstico del estado actual del acantilado, tareas de mantenimiento y limpieza, la contratación de personal técnico propio y la redacción de un plan específico para el acantilado, coordinado con el Plan de Emergencias Municipal de Maó.

Entre las actuaciones previstas destaca especialmente la intervención en la zona de la empresa Xoriguer, que contará con una inversión de un millón de euros para la ejecución inmediata de unas obras declaradas de urgencia.

El objetivo del plan es alcanzar una inversión total de diez millones de euros hasta el año 2030, con el fin de completar las tareas de mantenimiento y las obras de consolidación pendientes derivadas del Plan Director del acantilado, redactado en 2007.