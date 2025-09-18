Constituido el Comité de conciliación y eliminación de la brecha laboral de Baleares

PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha presidido este jueves la constitución del Comité Autonómico de Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral y de Eliminación de la Brecha Laboral, un espacio de participación que reúne a sindicatos, patronales y Govern con el objetivo de impulsar y evaluar las políticas públicas en materia de conciliación e igualdad en el ámbito laboral.

La presidencia del Comité recae en la directora general de Conciliación e Igualdad en el Ámbito Laboral, Marga Darder, y también participan diferentes direcciones generales del Govern como la de Función Pública; Presupuestos y Financiación; Personal Docente y Centros Concertados; Innovación y Transformación Digital; Empresa, Autónomos y Comercio; Infancia, Juventud, Familias, Igualdad y Diversidad; así como el IBDona. Por parte de los agentes sociales, forman parte CAEB, Pimeb, CCOO y UGT.

El Comité nace en el marco de la Ley 3/2025, que establece las bases del nuevo Plan Autonómico de Conciliación y Eliminación de la Brecha Laboral. Sus funciones principales son diagnosticar la situación actual, proponer medidas concretas y evaluar los resultados de las políticas que se desplieguen.

El Plan se articulará en cinco ejes estratégicos como son la conciliación laboral y familiar -flexibilidad, permisos y organización del trabajo-, economía de los cuidados -apoyo a los servicios públicos y a las personas cuidadoras-, digitalización y nuevas herramientas de trabajo, cultura de la corresponsabilidad -sensibilización, educación y formación-, y evaluación e indicadores de impacto.

Cabrer ha remarcado que el Govern impulsará este proceso desde el consenso y la participación y ha revelado que el primer paso será la elaboración de un diagnóstico compartido antes de diciembre, que analizará la normativa existente, la situación laboral desglosada por sexos, la implantación del teletrabajo, los permisos laborales y el papel del tercer sector.

La directora general, Marga Darder, ha subrayado que el objetivo es que Baleares sea un referente en toda España en materia de conciliación laboral.