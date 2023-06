Constituido el Grupo Mixto del Parlament con Castells (MxM) y Gómez (UP) como portavoces

PALMA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los representantes de los partidos Més per Menorca (MxM), Unidas Podemos (UP) y Sa Unió en el Parlament han acordado la constitución del Grupo Mixto y nombrar portavoz al diputado de MxM, Josep Castells, y portavoz suplente a la diputada de UP, Cristina Gómez.

Así lo han confirmado los representantes de las tres formaciones, tras registrar un escrito en el que confirman su integración en dicho grupo parlamentario.

El escrito también está rubricado, además de por los dos parlamentarios mencionados, por Joana Gomila (MxM) y Llorenç Córdoba (Sa Unió).

Los partidos han llegado a este acuerdo horas después de que este martes, el representante de Sa Unió criticara que el retraso para la constitución del mismo, radicaba en la negativa de Més per Menorca a que el representante Formentera ostentara una portavocía del grupo.

En la rueda de prensa posterior a la ronda de contactos con el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, Córdoba ha censurado que el cabeza de lista de Més per Menorca, Josep Castells, que "dice defender los intereses de Menorca frente a la isla centralista --en referencia a Mallorca--, ahora prefiera defender este tipo de intereses robando los de otra isla como es Formentera".