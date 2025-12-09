La construcción del nuevo edificio de Atención Primaria en Formentera sigue su curso, según la consellera

Archivo - La consellera de Salud del Govern, Manuela García, durante un Desayuno Socio-Sanitario organizado por Europa Press, en el hotel Intercontinental, a 17 de enero de 2024 - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

IBIZA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha asegurado este martes que la construcción del nuevo edificio de Atención Primaria en Formentera sigue su curso y se ha adjudicado ya la redacción del proyecto arquitectónico y dirección de obra.

El centro se ubicará en la misma parcela del Hospital y contará con unos 500 metros cuadrados de nueva construcción con un total de 15 consultas. Según ha dicho, todo está dimensionado para atender el número de tarjetas actuales en la Isla, que son cerca de 11.000. La inversión, según ha añadido García, ascenderá a unos tres millones de euros.

El diputado del Grupo Mixto, Llorenç Córdoba, ha preguntado a la consellera sobre la situación de la construcción del nuevo edificio de Atención Primaria en Formentera.

Córdoba ha recordado que para Formentera es "muy importante" ver cómo se cumplen los acuerdos suscritos en el pacto de 20 puntos para posibilitar la investidura de Marga Prohens como presidenta del Govern.

García, además, ha repasado algunos datos, como la reducción en Formentera de las listas de espera quirúrgica en un 23 por ciento. "Hoy los ciudadanos de Formentera vuelven a contar con la consulta de Oncología", ha insistido.

En la Isla, además, respecto a junio de 2023, se ha aumentado un 7 por ciento la plantilla orgánica de profesionales.