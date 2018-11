Consumo presenta en la WTM el sello de calidad en el sector de coches de alquiler

Publicado 06/11/2018 14:22:36 CET

PALMA DE MALLORCA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Turismo del Ejecutivo central, Isabel Oliver, y el director general de Consumo del Govern, Francesc Dalmau, han presentado este martes, en la World Travel Market (WTM) de Londres, el sello de calidad que distingue a las empresas del sector de coches de alquiler en Baleares.

Según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado, desde que se presentó el sello de calidad, a finales de 2017, la Dirección General de Consumo del Govern ha concedido este distintivo a noventa empresas de alquiler de vehículos de Baleares que han demostrado "cumplir con el código de buenas prácticas pactado con las tres patronales empresariales del sector".

Oliver ha asegurado que el sello de calidad es el resultado de un trabajo en equipo entre el Govern y las patronales que aglutinan a todas las empresas de alquiler de coches en Baleares: Asociación de Empresas de Vehículos de Alquiler de Baleares (Aevab), Asociación Balear de Empresas de Alquiler de Vehículos (Baleval) y la Asociación Menorquina de Coches de Alquiler sin Conductor.

Por su parte, Dalmau ha afirmado los motivos por los que se puso en marcha este proyecto y las condiciones para la obtención del sello de calidad por parte de las empresas.

"Esta es una iniciativa más de las que impulsamos desde la Dirección General de Consumo para combatir las prácticas abusivas y desleales, y para defender los derechos de los consumidores, tal y como establece la Constitución Española", ha señalado.

Asimismo, ha insistido en la necesidad de promocionar este distintivo y optar por las empresas adheridas si se tiene intención de alquilar un vehículo durante sus vacaciones en Baleares.

COCHES DE ALQUILER

El sector de coches de alquiler en las islas gestiona más de 90.000 vehículos en los meses de julio, agosto y septiembre, es decir, un elevado número de contratos con los consumidores que llegan a las islas.

Estas empresas deben cumplir con la legislación vigente. Para ello, la labor que lleva a cabo la Inspección de la Dirección General de Consumo es la de revisar la redacción de los contratos, velar por la transparencia e inteligibilidad del propio contrato, garantizar que no se carguen otros gastos derivados de la contratación, así como que el precio que se publicita sea el que se aplica.

A este respecto, Oliver ha transmitido un mensaje claro: "Si eligen Baleares para disfrutar de sus vacaciones y tienen la necesidad de alquilar un coche, busquen este sello: 'Look for the Seal'".