Contabilizan 3.152 personas en situación de sinhogarismo en Baleares en una sola noche

La UIB contabiliza en una sola noche 3.152 personas en situación de sinhogarismo en Baleares
La UIB contabiliza en una sola noche 3.152 personas en situación de sinhogarismo en Baleares - EUROPA PRESS
Europa Press Islas Baleares
Publicado: jueves, 29 octubre 2026 11:29
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   PALMA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La noche del 30 de septiembre un equipo de voluntarios del Observatorio Social de Baleares (OSIB-UIB) y EAPN Baleares contabilizó 3.152 personas sin hogar o en situación de exclusión social en el archipiélago.

   Así lo ha explicado este jueves en la presentación del primer censo de sinhogarismo y exclusión residencial de Baleares el investigador de la OSIB Alfonso López, quien ha señalado que un total de 404 colaboradores recorrieron calles, playas, polígonos, solares y aparcamientos de 11 municipios de Mallorca, Menorca y Eivissa.

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