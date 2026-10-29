Contabilizan 3.152 personas en situación de sinhogarismo en Baleares en una sola noche

La UIB contabiliza en una sola noche 3.152 personas en situación de sinhogarismo en Baleares - EUROPA PRESS

PALMA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La noche del 30 de septiembre un equipo de voluntarios del Observatorio Social de Baleares (OSIB-UIB) y EAPN Baleares contabilizó 3.152 personas sin hogar o en situación de exclusión social en el archipiélago.

Así lo ha explicado este jueves en la presentación del primer censo de sinhogarismo y exclusión residencial de Baleares el investigador de la OSIB Alfonso López, quien ha señalado que un total de 404 colaboradores recorrieron calles, playas, polígonos, solares y aparcamientos de 11 municipios de Mallorca, Menorca y Eivissa.