Contestí (Vox): "Con el PSOE actual no estaríamos dispuestos a pactar porque roza lo inconstitucional"

Publicado 14/04/2019 10:35:52 CET

Contestí advierte que "no se bajarán del burro" en temas como el de la lengua

PALMA DE MALLORCA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Vox al Congreso por Baleares, Malena Contestí, ha asegurado que su formación no estaría dispuesta a pactar con el "PSOE actual" porque "roza lo inconstitucional con los pactos que pone sobre la mesa" y "con el apoyo de comunistas, secesionistas y proetarras".

"Si el PSOE ha pactado con estos señores y va a seguir haciéndolo desgraciadamente nosotros tampoco pactaremos con ellos porque sabemos a lo que nos exponemos", ha explicado en una entrevista concedida a Europa Press, a lo que ha añadido que sí estarían dispuestos a pactar con PP y Cs, al considerarlos "partidos democráticos y constitucionalistas".

No obstante, ha asegurado que "hay propuestas" a las que Vox "no renunciaría" en caso de pactar con PP y Cs ya que, según ha apuntado, su formación "puede ser un poco flexible porque un pacto es un pacto" pero hay determinados puntos en los que "no bajarán del burro", como es el tema del catalán en Baleares.

Contestí ha subrayado que "la imposición del catalán está trayendo muchísimos problemas a Baleares a nivel de la contratación en administraciones públicas" y ha defendido la "devolución progresiva de competencias, empezando por Sanidad y Educación" para solucionar "estos grandes problemas a nivel del catalanismo impuesto en Baleares".

"Nosotros proponemos la libre elección de lengua en todas las etapas educativas, cuando ningún otro partido dice lo mismo, ningún partido habla de derogar la normativa lingüística catalanista, ni de la libre elección de lengua en todas las etapas. No quitaríamos la lengua cooficial sino que daríamos libertad a todos los alumnos y a sus padres para elegir la lengua", ha matizado.

Por otro lado, ha destacado que existen determinadas propuestas de Vox que diferencian al partido del resto, como es el tema de la inmigración. A este respecto, ha asegurado que Vox es "el único partido que trata esta cuestión sin ningún tipo de complejo", defendiendo "una inmigración regulada mediante la aplicación de una ley que ayude correctamente y de manera completa a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado". "Huimos de las etiquetas y tratamos esto con normalidad y sentido común", ha añadido.

EL "DRAMA" DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

En relación a la lucha contra la violencia de género, la candidata al Congreso ha asegurado ser consciente de la existencia de "un gran drama" al respecto, no obstante, ha lamentado que "la Ley actual no está dando solución a este problema".

Además, ha criticado que esta Ley comprenda "de forma diferente al hombre y a la mujer maltratada" ya que, a su juicio, "se está tratando de manera diferente, desde un punto de vista legal, al hombre que a la mujer, por lo que se discrimina al 50 por ciento de la población legal de España".

A su juicio, todas las cosas "no se legislan por número, sino por causa, y, aunque probablemente esta Ley se aplique a más hombres que a mujeres, la causa tiene que ser la misma". "Es como si España fuese el lugar donde hay menos violencia de Europa y entonces determinados delitos no se castigasen porque son pocos", ha explicado.

En esta línea, ha insistido en que las penas para "maltratadores, violadores o asesinos no son suficientes" y ha defendido que "no deben salir de la cárcel y deben tener penas más altas" porque "no puede ser que un violador que tiene la condición de reincidir salga a la calle y viole".

"LO VENDEN COMO UN ÉXITO"

Contestí también se ha pronunciado sobre las votaciones populares realizadas en varios municipios de Baleares para elegir el modelo de Estado y ha señalado que en la Universitat de les Illes Balears (UIB) se hizo este referéndum en el que "fueron a votar las personas llamadas por los grupos independentistas que convocaron el mismo". "Estaba preparado y ahora lo venden como un éxito, es absurdo", ha apuntado.

Sin embargo, ha señalado que cuando la organización de este tipo de referéndums nace de las administraciones públicas es "una falta muy grave". En concreto, se ha referido al referéndum del 1 de octubre en Cataluña que, según ha defendido, "no siguió los procedimientos legales lógicos", por lo que "es inválido".

Finalmente, Contestí ha asegurado que si Vox está "en auge" es porque "habla muy claro" y "va a los problemas que existen sin complejo", mientras que el resto de partidos se sitúan en lo "políticamente correcto". "Hablamos con el sentido común y la gente se da cuenta de que hablamos de lo mismo que ellos hablan en la cocina de su casa o en una comida con amigos, decimos lo que otros partidos no se atreven a decir", ha concluido.