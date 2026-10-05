Continúa grave en la UCI el motorista accidentado en Montuïri con su nieta, que está estable

Archivo - Entrada al servicio de Urgencias en el Hospital Son Espases - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El hombre de 67 años que sufrió un accidente este domingo con su nieta de diez años tras colisionar con un coche en la carretera de Sant Joan a Montuïri continúa grave en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Son Espases.

Por su parte, la niña también está ingresada en el mismo hospital, aunque está estable y evoluciona favorablemente, según han informado fuentes hospitalarias.

El accidente ocurrió a las 13.45 horas del domingo en la Ma-3220 cuando por causas que se desconocen una moto --con el abuelo y su nieta-- colisionó con un coche, en el que viajaban otras tres personas, entre ellas dos niños de cuatro y ocho años.

Los ocupantes de la moto sufrieron politraumatismos y fueron trasladados por dos ambulancias al Hospital Universitario Son Espases. Las otras tres personas resultaron heridas leves y fueron atendidas por el médico del SAMU.